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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мужчинам – студентам иностранных вузов запретили выезжать из Украины – Госпогранслужба

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Выезд мужчин-студентов на учебу за границу запрещен
Выезд мужчин-студентов на учебу за границу запрещен
Фото: depositphotos.com

Из-за спекуляций с документами с 14 сентября запрещен выезд мужчин-студентов, которые обучаются в иностранных вузах. Об этом 22 сентября заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"За последнее время мы видим очень много спекуляций, когда подделывают массово документы вроде бы об обучении в иностранных вузах. В течение июля – августа нами было выявлено около 600 таких документов. Из-за этого по решению высшего военного руководства было принято очередное решение отказать такой категории также в праве на пересечение границы", – сказал он.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании с военкоматом.

16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

12 сентября Кабинет Министров Украины снял ограничение по количеству выездов за границу для лиц с инвалидностью и лиц, которые их сопровождали.

Теги: Украина, образование, граница, военное положение, студенты, вузы, Андрей Демченко
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