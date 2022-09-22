Мужчинам – студентам иностранных вузов запретили выезжать из Украины – Госпогранслужба

"За последнее время мы видим очень много спекуляций, когда подделывают массово документы вроде бы об обучении в иностранных вузах. В течение июля – августа нами было выявлено около 600 таких документов. Из-за этого по решению высшего военного руководства было принято очередное решение отказать такой категории также в праве на пересечение границы", – сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании с военкоматом.
16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
12 сентября Кабинет Министров Украины снял ограничение по количеству выездов за границу для лиц с инвалидностью и лиц, которые их сопровождали.