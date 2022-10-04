Первые российские мобилизованные начали сдаваться в плен в Украине

26-летний россиянин Михаил Куликов из Орска Оренбургской области получил повестку 21 сентября, а уже 25 числа был в Украине.
Еще находясь в России, он искал информацию, как сдаться в плен, чтобы не погибнуть на войне. Куликов рассказал, что нашел Telegram-канал проекта "Хочу жить", позвонил по указанному номеру телефона и получил инструкции, как правильно и безопасно сдаться в плен украинцам.
Опубликовано видео с Куликовым, где он рассказывает, как сдавался в плен.
Координационный штаб по обращению с военнопленными призвал российских военнослужащих последовать этому примеру и сдаться в плен, чтобы сохранить себе жизнь.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов ранее сообщил, что на горячую линию проекта "Хочу жить" за последние недели поступило более 2 тыс. заявок от российских военнослужащих.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время российские СМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют не только тех, кого должны призывать.
После объявления Путиным мобилизации россияне начали массово выезжать из страны. Количество граждан РФ, бежавших от мобилизации, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.