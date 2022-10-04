Первые российские мобилизованные начали сдаваться в плен в Украине

26-летний россиянин Михаил Куликов из Орска Оренбургской области получил повестку 21 сентября, а уже 25 числа был в Украине.

Еще находясь в России, он искал информацию, как сдаться в плен, чтобы не погибнуть на войне. Куликов рассказал, что нашел Telegram-канал проекта "Хочу жить", позвонил по указанному номеру телефона и получил инструкции, как правильно и безопасно сдаться в плен украинцам.

Опубликовано видео с Куликовым, где он рассказывает, как сдавался в плен.

Координационный штаб по обращению с военнопленными призвал российских военнослужащих последовать этому примеру и сдаться в плен, чтобы сохранить себе жизнь.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов ранее сообщил, что на горячую линию проекта "Хочу жить" за последние недели поступило более 2 тыс. заявок от российских военнослужащих.