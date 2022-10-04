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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На украинскую "горячую линию" поступило более 2 тыс. заявок от желающих сдаться в плен

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Российские оккупанты массово хотят сдаться Украине
Российские оккупанты массово хотят сдаться Украине
Фото: gur.gov.ua

За последние несколько недель на "горячие линии" проекта "Хочу жить" поступило более 2 тыс. обращений от российских солдат, которые хотят сдаться в плен Украине. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире "Freeдом", видео опубликовано на YouTube-канале проекта.

Он также рассказал, что обращаются даже те, кого еще не успели отправить на фронт, но они хотят заранее знать, как нужно действовать.

Юсов отметил, что государственный проект "Хочу жить" позволяет россиянам не воевать и сохранить свои жизни, и разъяснил алгоритм, по которому российские солдаты могут сдаться в плен Вооруженным силам Украины.

"Есть телефоны "горячей линии", Telegram-канал, чат-бот и сайт. Если вбить в поисковик, вся информация появляется. Гражданин РФ либо представитель временно оккупированных территорий ОРДЛО, временно оккупированного Крыма, который был доставлен в рядах оккупационной армии в Украину, обращается к проекту, выходит на связь. С ним поддерживают контакт, проверяется информация, устанавливается местонахождение, предпринимаются меры безопасности. Основные правила понятны: белый флаг, отброшенное оружие, открытые руки. Это то, что показывает отсутствие агрессивных намерений", – сказал он.

Представитель ГУР добавил, что Украина соблюдает Женевские конвенции и пленных есть где разместить, чем накормить и во что одеть.

Также Юсов отметил, что повестки в России выдали 100 тыс. мобилизованных, которых отправляют на самые опасные участки фронта.

ВИДЕО
FREEДOM / YouTube
Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время российские СМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют не только тех, кого должны призывать.

После объявления Путиным мобилизации россияне начали массово выезжать из страны. Количество граждан РФ, бежавших от мобилизации, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.

Теги: плен, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские военные, российские оккупанты
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