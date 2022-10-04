На украинскую "горячую линию" поступило более 2 тыс. заявок от желающих сдаться в плен

Он также рассказал, что обращаются даже те, кого еще не успели отправить на фронт, но они хотят заранее знать, как нужно действовать.

Юсов отметил, что государственный проект "Хочу жить" позволяет россиянам не воевать и сохранить свои жизни, и разъяснил алгоритм, по которому российские солдаты могут сдаться в плен Вооруженным силам Украины.

"Есть телефоны "горячей линии", Telegram-канал, чат-бот и сайт. Если вбить в поисковик, вся информация появляется. Гражданин РФ либо представитель временно оккупированных территорий ОРДЛО, временно оккупированного Крыма, который был доставлен в рядах оккупационной армии в Украину, обращается к проекту, выходит на связь. С ним поддерживают контакт, проверяется информация, устанавливается местонахождение, предпринимаются меры безопасности. Основные правила понятны: белый флаг, отброшенное оружие, открытые руки. Это то, что показывает отсутствие агрессивных намерений", – сказал он.

Представитель ГУР добавил, что Украина соблюдает Женевские конвенции и пленных есть где разместить, чем накормить и во что одеть.

Также Юсов отметил, что повестки в России выдали 100 тыс. мобилизованных, которых отправляют на самые опасные участки фронта.

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