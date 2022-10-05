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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Мобилизованные снимают все – как пьют, мочатся, спят. Они не понимают реалий войны, а воспринимают это как игру

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По данным росСМИ, часть мобилизованных россиян отправляют на подготовку, часть сразу на фронт
По данным росСМИ, часть мобилизованных россиян отправляют на подготовку, часть – сразу на фронт
Фото: EPA

Мобилизованные в России резервисты – привыкшие к мирной жизни люди, не понимающие реалий современной войны. Однако с начала частичной мобилизации в РФ прошло еще слишком мало времени, чтобы спрогнозировать, чем закончится их массовое появление на фронтах. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил российский юрист, блогер Марк Фейгин.

"Ну вот пока это все только начало. Понимаете? 21 сентября объявили мобилизацию. И с 21 числа уже начали мобилизовать. Но все равно сегодня только 30-е. Ну девять дней маловатенько. То есть мы не понимаем окончательных тенденций: сдачи в плен, гибели, подготовки этих людей", – сказал Фейгин, отвечая на вопрос, следует ли ожидать массовой сдачи мобилизованных в плен.

По словам блогера, пока есть понимание, что это "неподготовленные люди".

"Это, так сказать, пиджаки, обыватели, которых выдернули из жизни обычной, в которой они – кладовщики, мелкие бизнесмены, не знаю, – экспедиторы, водители... И вдруг он ни с того ни с сего становится сапером, водителем танка – в конце концов, оператором РЛС или что-нибудь в этом роде. Ну, вы извините меня, так не бывает", – убежден российский юрист.

Важный нюанс, который, по мнению Фейгина, требуется учитывать, – "мы имеем дело с войной ХХI века".

"Почему вот такая гигантская гибель, так много жертв? Будем говорить, российская армия подбирается к 60 тысячам [погибших с 24 февраля в Украине]. Ну хорошо, пусть 50. Меньше-то – уж точно нет. Потому что воюют современным вооружением, потому что воюют на дистанции преимущественно", – пояснил он.

Блогер добавил, что в основном на войне в Украине солдаты гибнут от ударов артиллерии, ракетных снарядов, РСЗО, от минометов и так далее.

"То есть контактный бой не вызывает такого количества жертв даже с использованием стрелкового оружия. Просто потому, что невозможно перемолотить десятки тысяч человек только в непосредственном столкновении. Все равно кто-то один побеждает", – сказал он.

Мобилизованные, по прогнозам блогера, будут оказываться преимущественно в другой ситуации – "на позициях находятся солдаты, а в тебя за 70 км летит ракета", которая поражает большое количество живой силы.

"Поэтому нам важно для понимания, как поведут себя мобилизованные, увидеть хотя бы первые результаты. Мне кажется, их опасается и сама Москва. "А что, если мобилизация не сработает? А что, если побегут или будут сдаваться в плен, или гибнуть будут в диких количествах?" – считает Фейгин.

Он рассказал, чем по его наблюдениям, отличаются "свежие" мобилизованные от контрактников и всех остальных.

"Они все с телефонами, они снимают все: как он сходил помочился, как дерутся рядом с ним, как они выпивают, как они поют, как они спят... Они снимают все. Такое ощущение, что эти люди практически снимают сериал для Netflix... Они не понимают реальной войны. Им не рассказали по телевизору, что там совершеннейшая жопа, что ни в коем случае к этому приближаться нельзя. Им не объяснили. И они это воспринимают как какую-то игру", – поделился Фейгин.

Видимо, мобилизованных не покидает ощущение, что нужно "продолжать жизнь TikTok" и, как в обычной жизни, выкладывать все подряд в соцсети. Хотя, замечает блогер, любая дисциплина предусматривает принцип: "Ребята, не палитесь. Зачем вы это делаете?"

"Вот я уже много раз приводил пример с этим [фильмом] "ДМБ". Кто видел первую часть "ДМБ" – вот приблизительно так они считают: что это бомба... Я уже забыл. Что это все не страшно: пули бумажные, все как на учениях и так далее. И когда этот шок, который возникнет от того, что кишки на деревьях намотаны... Понимаете? Я такое видал в жизни. Возникает совершенно аберрация сознания", – рассказал юрист.

Фейгин уточнил, что когда был депутатом, ездил в Чечню в первые дни войны и там видел ее ужасы.

"Самые большие кишки были, например, в Чечне... там применялась тяжелая артиллерия – системы "Град". И я видел это и на площади Минутка [в Грозном], и на проспекте Хрущева: остатки российских солдат лежали вдоль проспекта. Много чего там происходило. Но просто даже это не важно. Это все можно пережить. На самом деле ничего такого уж страшного в этом нет. Но когда это чужие кишки, а не твои. Понимаете?" – сказал блогер.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

После объявления Путиным мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 4 октября в Украине ликвидировано около 60 800 российских оккупантов.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
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