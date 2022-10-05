Фейгин: Мобилизованные снимают все – как пьют, мочатся, спят. Они не понимают реалий войны, а воспринимают это как игру

"Ну вот пока это все только начало. Понимаете? 21 сентября объявили мобилизацию. И с 21 числа уже начали мобилизовать. Но все равно сегодня только 30-е. Ну девять дней маловатенько. То есть мы не понимаем окончательных тенденций: сдачи в плен, гибели, подготовки этих людей", – сказал Фейгин, отвечая на вопрос, следует ли ожидать массовой сдачи мобилизованных в плен.

По словам блогера, пока есть понимание, что это "неподготовленные люди".

"Это, так сказать, пиджаки, обыватели, которых выдернули из жизни обычной, в которой они – кладовщики, мелкие бизнесмены, не знаю, – экспедиторы, водители... И вдруг он ни с того ни с сего становится сапером, водителем танка – в конце концов, оператором РЛС или что-нибудь в этом роде. Ну, вы извините меня, так не бывает", – убежден российский юрист.

Важный нюанс, который, по мнению Фейгина, требуется учитывать, – "мы имеем дело с войной ХХI века".

"Почему вот такая гигантская гибель, так много жертв? Будем говорить, российская армия подбирается к 60 тысячам [погибших с 24 февраля в Украине]. Ну хорошо, пусть 50. Меньше-то – уж точно нет. Потому что воюют современным вооружением, потому что воюют на дистанции преимущественно", – пояснил он.

Блогер добавил, что в основном на войне в Украине солдаты гибнут от ударов артиллерии, ракетных снарядов, РСЗО, от минометов и так далее.

"То есть контактный бой не вызывает такого количества жертв даже с использованием стрелкового оружия. Просто потому, что невозможно перемолотить десятки тысяч человек только в непосредственном столкновении. Все равно кто-то один побеждает", – сказал он.

Мобилизованные, по прогнозам блогера, будут оказываться преимущественно в другой ситуации – "на позициях находятся солдаты, а в тебя за 70 км летит ракета", которая поражает большое количество живой силы.

"Поэтому нам важно для понимания, как поведут себя мобилизованные, увидеть хотя бы первые результаты. Мне кажется, их опасается и сама Москва. "А что, если мобилизация не сработает? А что, если побегут или будут сдаваться в плен, или гибнуть будут в диких количествах?" – считает Фейгин.

Он рассказал, чем по его наблюдениям, отличаются "свежие" мобилизованные от контрактников и всех остальных.

"Они все с телефонами, они снимают все: как он сходил помочился, как дерутся рядом с ним, как они выпивают, как они поют, как они спят... Они снимают все. Такое ощущение, что эти люди практически снимают сериал для Netflix... Они не понимают реальной войны. Им не рассказали по телевизору, что там совершеннейшая жопа, что ни в коем случае к этому приближаться нельзя. Им не объяснили. И они это воспринимают как какую-то игру", – поделился Фейгин.

Видимо, мобилизованных не покидает ощущение, что нужно "продолжать жизнь TikTok" и, как в обычной жизни, выкладывать все подряд в соцсети. Хотя, замечает блогер, любая дисциплина предусматривает принцип: "Ребята, не палитесь. Зачем вы это делаете?"

"Вот я уже много раз приводил пример с этим [фильмом] "ДМБ". Кто видел первую часть "ДМБ" – вот приблизительно так они считают: что это бомба... Я уже забыл. Что это все не страшно: пули бумажные, все как на учениях и так далее. И когда этот шок, который возникнет от того, что кишки на деревьях намотаны... Понимаете? Я такое видал в жизни. Возникает совершенно аберрация сознания", – рассказал юрист.

Фейгин уточнил, что когда был депутатом, ездил в Чечню в первые дни войны и там видел ее ужасы.

"Самые большие кишки были, например, в Чечне... там применялась тяжелая артиллерия – системы "Град". И я видел это и на площади Минутка [в Грозном], и на проспекте Хрущева: остатки российских солдат лежали вдоль проспекта. Много чего там происходило. Но просто даже это не важно. Это все можно пережить. На самом деле ничего такого уж страшного в этом нет. Но когда это чужие кишки, а не твои. Понимаете?" – сказал блогер.