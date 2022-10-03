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Фейгин: Лавров плывет по инерции. Если бы можно было, он смылся бы. У него любовницы, денежки – он миллиардер

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Фейгин: Лавров никогда не был дипломатом
Фейгин: Лавров никогда не был дипломатом
Фото: ЕРА

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский юрист, блогер Марк Фейгин рассказал, насколько верен президенту РФ Владимиру Путину действующий министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Знаете, это вообще какая-то фигура, которая... Он тоже, кстати, связан с КГБ. Я думаю, что скорее он плывет уже по инерции. Потому что он же не дипломат. Вот все говорят: "Он таким стал – пропагандистом вместо дипломата". А я считаю, что он им и не был. Кстати сказать, выдвиженец козыревский (Андрей Козырев – первый министр иностранных дел РФ. Сейчас бизнесмен, гражданин США. – "ГОРДОН"), если так, на секундочку. Поговорите с Козыревым – пусть он опишет. Он то одно про него говорит, то другое", – отметил Фейгин.

Он считает, что при удобном случае Лавров хотел бы уехать из России и заняться своими личными делами.

"Я думаю, что тот плывет по течению. Если бы можно было, он бы смылся. У него любовницы, денежки, он миллиардер. Зачем ему это все", – заявил Фейгин.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Лавров занимает пост главы МИД РФ с 2004 года. До этого с 1994-го по 2004 год был постоянным представителем РФ при ООН и в Совете Безопасности ООН.

27 сентября верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что поведение Лаврова на недавних мероприятиях мирового уровня подтверждает глубокое неуважение его страны к международному сообществу.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Сергей Лавров, КГБ, Марк Фейгин, Алеся Бацман, страна-агрессор, интервью
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