Фейгин: Лавров плывет по инерции. Если бы можно было, он смылся бы. У него любовницы, денежки – он миллиардер

"Знаете, это вообще какая-то фигура, которая... Он тоже, кстати, связан с КГБ. Я думаю, что скорее он плывет уже по инерции. Потому что он же не дипломат. Вот все говорят: "Он таким стал – пропагандистом вместо дипломата". А я считаю, что он им и не был. Кстати сказать, выдвиженец козыревский (Андрей Козырев – первый министр иностранных дел РФ. Сейчас бизнесмен, гражданин США. – "ГОРДОН"), если так, на секундочку. Поговорите с Козыревым – пусть он опишет. Он то одно про него говорит, то другое", – отметил Фейгин.

Он считает, что при удобном случае Лавров хотел бы уехать из России и заняться своими личными делами.

"Я думаю, что тот плывет по течению. Если бы можно было, он бы смылся. У него любовницы, денежки, он миллиардер. Зачем ему это все", – заявил Фейгин.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube