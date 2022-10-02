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Фейгин: Люди вокруг Путина одержимы оккультными обрядами. Очень модный сейчас в Москве культ вуду. Многие из администрации президента в это вовлечены – и Кириенко, и Вайно

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Присутствовавших на встрече с Путиным (на фото слева) Фейгин назвал "страшными людьми"
Присутствовавших на встрече с Путиным (на фото слева) Фейгин назвал "страшными людьми"
Фото: kremlin.ru

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский юрист, блогер Марк Фейгин назвал "страшными" людьми тех, кто присутствовал 30 сентября в зале Кремля, когда президент России Владимир Путин подписывал "документы" об аннексии украинских территорий.

"Эти люди сейчас одержимы разного рода оккультными обрядами и вещами. Сейчас очень модный в Москве культ вуду. Это не секрет. Они используют и сантерию, и отдельные классические культы: догонийские. Многие из администрации президента в это вовлечены непосредственно. Любит это дело и [первый замглавы администрации Сергей] Кириенко, и [глава администрации Антон] Вайно. Они все отдают этому известную дань", – сказал Фейгин.

По его словам, они "связаны с жертвоприношением, но, говорят, только животных".

"Не знаю, насколько там все плохо. Вы знаете, многие из них все-таки думают, что дела складываются ведь не очень. И они, возможно, прибегают к удаче. А что дают эти все оккультные вещи? Они должны привлекать удачу. И они об удаче думают. Вы знаете, ситуация не такая, что можно этим пренебречь", – объяснил Фейгин.

Он считает, что "все эти люди в Бога не верят", как и патриарх Русской православной церкви Кирилл.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, религия, Марк Фейгин, Сергей Кириенко, Алеся Бацман, Антон Вайно
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