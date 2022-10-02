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Фейгин: Путин все время хочет оправдаться. Выглядит неубедительно и такое ощущение, что человек движется в сторону деменции

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Путин требовал от Украины прекратить огонь и сесть за стол переговоров
Путин требовал от Украины прекратить огонь и сесть за стол переговоров
Фото: EPA

Заявления президента России Владимира Путина вызывают подозрения в том, что у него начинается деменция. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил российский юрист, блогер Марк Фейгин.

"Путин все время хочет оправдаться [за войну против Украины], у него все время какая-то объяснительная риторика звучит. И она, кстати, в том числе [президенту Украины с еврейскими корнями Владимиру] Зеленскому адресована. Потому что большей дичи [нет] вообще – усмотреть нацизм Зеленского или же новой власти, уж как минимум к 2014 году имеющей очень-очень опосредованное отношение", – сказал он.

Блогер отметил, что в нынешней власти Украины нет никого из власти 2014-го.

"Он же там говорит о том, что "мы один народ, вы оккупированы, заняты нацистами, к Западу вас тянут...". Казалось бы, после всей дичи, которая была в Буче или, там, в Изюме, ну какой "один народ"? [...] Это тоже выглядит странным: пытаться продолжать держать эту позицию. Оно выглядит и неубедительно, и как-то такое ощущение, что человек действительно двигается в сторону деменции", – объяснил Фейгин.

Он считает, что больше логики было бы в том, если бы Путин сказал: "Ну вот, мы свое отстояли – а дальше живите как хотите".

"Ты бы больше мог опираться на эту позицию, защищая вновь обретенные территории. Но нет. Все равно, несмотря на то, что предлагается прекратить наступление и договориться о перемирии, – все равно прокидывается куда-то туда, дальше, чтобы "потом когда-то мы вам напомнили"... [...] Риторика имперская не уходит. Она все равно сохраняется. Пусть даже и на таком, беспомощном, уровне, на фоне Лимана и вообще левого берега Оскола", – сказал блогер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ, но в Москве отвечали отказом

В начале мая Зеленский заявил, что без прекращения огня встречи с Путиным не будет. "Он лично должен брать на себя обязательства по прекращению огня, и желательно публичные", – отметил президент Украины.

17 мая в Офисе президента Украины сообщили, что переговорный процесс между странами, который проходил на уровне делегаций, приостановлен, так как с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать. С тех пор он не был возобновлен. 

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

30 сентября после попытки РФ аннексировать новые украинские территории Зеленский сказал, что Украина по-прежнему готова к диалогу с Россией, "но уже с другим президентом России".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, война, переговоры, перемирие, Марк Фейгин, Алеся Бацман, война России против Украины, президент, психиатрия, власть
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