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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Путин собирается большой массой мобилизованных защищать уже оккупированные территории Украины

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Фейгин считает, что Путин (на фото) не сказал ничего нового
Фейгин считает, что Путин (на фото) не сказал ничего нового
Фото: ЕРА

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский юрист, блогер Марк Фейгин высказал мнение, что речь, которую президент России Владимир Путин произнес 30 сентября в ходе "процедуры" аннексии украинских территорий, не отличалась от его предыдущих выступлений.

"Чего-то нового мы не обнаружили. Ждали только главного, основного – будут ли намерения агрессивными через форсирование этих событий с признанием этих "республик", проведение фейковых референдумов, присоединение их к России плюс мобилизация или это будет способ осторожно съехать с темы, как у нас говорят", – сказал Фейгин.

По его словам, он "увидел второе".

"Фраза о том, что он предлагает Киеву пойти на переговоры и отступиться от вновь "присоединенных" территорий, – это явно выглядит как способ очередной раз [..] вывести, заставить Киев на переговоры, чтобы этот статус-кво зафиксировать. Путин собирается всей этой массой мобилизованных и вот этими решениями просто защищать уже оккупированные территории. Даже при всей грозной риторике, которая раздается в адрес Киева в связи с мобилизацией, все-таки никакого намерения, пока во всяком случае, наступать на Киев, Одессу и так далее я не усматриваю", – объяснил Фейгин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о "присоединении" этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе в квартирах, на улицах и в палатках на рынках.

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

После объявления "результатов" псевдореферендумов ряд стран, в том числе ГерманияИталияСШАВеликобританияСербияИзраильТурция заявили о непризнании результатов псевдореферендумов. Великобритания первой среди западных стран ввела санкции

29 сентября Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).

30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
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