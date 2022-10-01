Фейгин: Путин собирается большой массой мобилизованных защищать уже оккупированные территории Украины

Фейгин считает, что Путин (на фото) не сказал ничего нового Фото: ЕРА

"Чего-то нового мы не обнаружили. Ждали только главного, основного – будут ли намерения агрессивными через форсирование этих событий с признанием этих "республик", проведение фейковых референдумов, присоединение их к России плюс мобилизация или это будет способ осторожно съехать с темы, как у нас говорят", – сказал Фейгин.

По его словам, он "увидел второе".

"Фраза о том, что он предлагает Киеву пойти на переговоры и отступиться от вновь "присоединенных" территорий, – это явно выглядит как способ очередной раз [..] вывести, заставить Киев на переговоры, чтобы этот статус-кво зафиксировать. Путин собирается всей этой массой мобилизованных и вот этими решениями просто защищать уже оккупированные территории. Даже при всей грозной риторике, которая раздается в адрес Киева в связи с мобилизацией, все-таки никакого намерения, пока во всяком случае, наступать на Киев, Одессу и так далее я не усматриваю", – объяснил Фейгин.

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