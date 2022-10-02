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Фейгин рассказал, о чем думали соратники Путина во время его речи: О сексе думали. В основном однополом

 
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Фейгин: Путин ругает западный образ жизни, но дети, капиталы, вся жизнь, все наслаждение именно там
Фейгин: Путин ругает западный образ жизни, но дети, капиталы, вся жизнь, все наслаждение именно там
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин думает, что вокруг сплошные гей-парады, заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский юрист, блогер Марк Фейгин.

"Мы имеем дело с прозападными, компрадорскими гедонистами. Он ругает западный образ жизни. А с другой стороны, все дети, все капиталы, вся жизнь, все наслаждение именно там. Чего-то на фронте мы их не видим, а вот в западных, на Лазурном берегу ресторанах мы их видим", – сказал Фейгин.

"Русская мечта: награбить, нахапать в России – и потратить где-то в Монако", – подметила Бацман.

"Да. И это неизменно. Это продается плебсу, это продается народу: про то, что "мы другие, не надо вам так жить, это мы сами тут разберемся". Сейчас они еще границы закроют: "Это нам можно ездить, а вы давайте тут подыхайте, мобилизованные, в окопах, живите, действительно, с очком на улице". И он их проталкивает. Он думает, что вокруг одни сплошные гей-парады. Понимаете? Он не думает – он, точнее, пытается навязать эту идею. Значит, притом, что я вам хочу сказать, что в первых рядах сидят такие оргиастические среды... То есть мы знаем этих людей, которые устраивали такое, что никакому ЛГБТ и не снилось", – рассказал Фейгин.

Бацман попросила конкретизировать эту информацию.

"Главное, показывают про третий пол, про гендер – и показывают, значит, [члена Совета безопасности РФ Вячеслава] Володина. Ну погодите, про Володина мы все знаем. Володин из Саратова. Его под микроскопом какие только камеры не изучали, все его пристрастия... Ну куда? Чего? Какие гендеры? Помалкивайте просто про это. Они бы еще [председателя правления "Сбербанка России" Германа] Грефа пригласили. Этот вообще славится. Это все продается публике в силу идеологической беспомощности", – подчеркнул Фейгин.

"А лица вы видели его подчиненных в зале, когда они сидели и слушали его речь? Давайте с вами смоделируем, кто о чем там думал", – спросила Бацман.

"Ну, я не специалист, конечно. Я лоботомию не проводил. Поэтому я не могу вам так уж авторитетно об этом сказать. Но давайте пофантазируем фривольно, как мы себе можем позволить. А чего бы нам и не пофантазировать фривольно? Ну, о сексе думают большей частью. Об однополом", – заявил Фейгин.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

30 сентября в Кремле Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия, вопреки международному праву, признала "независимыми государствами".

Он также выступил перед своими соратниками с речью, в которой обвинил Запад в заговоре с целью уничтожения России. "О чем всегда мечтали: раздробить наше государство, стравить между собой народы, обречь их на нищету и вымирание", – пояснил Путин. А США по его словам, "до сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Республику Корея, да и другие страны".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Монако, Марк Фейгин, Герман Греф, Алеся Бацман, Вячеслав Володин, интервью
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