Фейгин: Сальдо-шмальдо, Балицкий – это агентура, которую давно завербовали. Они – первый ряд, который потратят, когда понадобится

Сальдо (на фото в центре) и Балицкий (на фото справа) поднимались на сцену вместе с Путиным Фото: ЕРА

Журналистка попросила блогера прокомментировать выход на одну сцену с президентом России Владимиром Путиным в ходе "процедуры аннексии" приехавших глав оккупационных администраций, "упырей помельче".

"Он их всех в упор не видит. [...] Вывели к нему каких-то клоунов-шапитошников, которые должны что-то с ним поизображать. Завтра их спокойно сольют. По этому поводу не будет никакой рефлексии. Сегодня есть – завтра нет. Это настолько легко и просто. Вот этот Сальдо-шмальдо, этот Балицкий – это все агентура, которую давно завербовали, не вчера пригласили, не семь месяцев назад. Это давно завербованная агентура", – ответил Фейгин.

По его словам, этих коллаборантов "выставили сейчас, как передовой отряд, на них можно многие вещи опробовать".

"Они являются первым рядом, который потратят, когда понадобится. Свои убьют, чужие... Путин называл "героев русской весны", половину из которых сами ушлепали, между прочим. И все герои. [...] А чего вы их тогда перебили? [...] Поэтому к ним нет отношения с пиететом. Это все временщики, которые нужны вот сейчас, чтобы не вытрачивать собственный ресурс. Не поставишь сейчас со старта какого-нибудь [бывшего главу "Роскосмоса" Дмитрия] Рогозина, чтобы он сидел в Мелитополе. И что с ним сделают? Ну просто возьмут и взорвут к черту. А это [Сальдо, Балицкий] – расходный материал", – считает Фейгин.

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