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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Сальдо-шмальдо, Балицкий – это агентура, которую давно завербовали. Они – первый ряд, который потратят, когда понадобится

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Сальдо (на фото в центре) и Балицкий (на фото справа) поднимались на сцену вместе с Путиным
Сальдо (на фото в центре) и Балицкий (на фото справа) поднимались на сцену вместе с Путиным
Фото: ЕРА

Коллаборантов Евгения Балицкого и Владимира Сальдо, которых Россия использовала после оккупации части территорий Запорожской и Херсонской областей Украины, оккупанты "спокойно сольют". Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал российский юрист, блогер Марк Фейгин.

Журналистка попросила блогера прокомментировать выход на одну сцену с президентом России Владимиром Путиным в ходе "процедуры аннексии" приехавших глав оккупационных администраций, "упырей помельче".

"Он их всех в упор не видит. [...] Вывели к нему каких-то клоунов-шапитошников, которые должны что-то с ним поизображать. Завтра их спокойно сольют. По этому поводу не будет никакой рефлексии. Сегодня есть – завтра нет. Это настолько легко и просто. Вот этот Сальдо-шмальдо, этот Балицкий – это все агентура, которую давно завербовали, не вчера пригласили, не семь месяцев назад. Это давно завербованная агентура", – ответил Фейгин.

По его словам, этих коллаборантов "выставили сейчас, как передовой отряд, на них можно многие вещи опробовать".

"Они являются первым рядом, который потратят, когда понадобится. Свои убьют, чужие... Путин называл "героев русской весны", половину из которых сами ушлепали, между прочим. И все герои. [...] А чего вы их тогда перебили? [...] Поэтому к ним нет отношения с пиететом. Это все временщики, которые нужны вот сейчас, чтобы не вытрачивать собственный ресурс. Не поставишь сейчас со старта какого-нибудь [бывшего главу "Роскосмоса" Дмитрия] Рогозина, чтобы он сидел в Мелитополе. И что с ним сделают? Ну просто возьмут и взорвут к черту. А это [Сальдо, Балицкий] – расходный материал", – считает Фейгин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В Кремль для "подписания документов" были вызваны главари "ЛДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также Балицкий и Сальдо.

30 сентября в Москве с их участием были подписаны "документы" о "вхождении" оккупированных украинских территорий в состав России и якобы о создании новых субъектов РФ.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, война, оккупация, аннексия, Дмитрий Рогозин, Марк Фейгин, Алеся Бацман, Евгений Балицкий, война России против Украины, клоун, Владимир Сальдо, коллаборационизм
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