Фейгин: Соловьев изобразить может что угодно. Если родина заставит, он и в геи запишется. Возглавит гей-парад, пройдет в трусиках

"Все эти соловьевы, скабеевы, поповы, киселевы – их много. Они флюгеры, которые быстрее, четче чувствуют, что происходит и куда повернуться. Они понимают, что на руках кровь и нужно из этой ситуации как-то выскользнуть?" – спросила журналистка.

"Боюсь у них шансов мало, если власть реально сменится, а не декоративно. На них собак повесят. Они будут пытаться. Тот же Владимир Соловьев будет вывешивать любые флаги, кто бы в город ни пришел – белые, красные, махновцы. Это его тип мышления. Какое-то время они помолчат, а потом будут как ни в чем ни бывало. Вы-то ждете от них совестливости, попытки объясниться. Они не будут объяснять, а будут делать то, что делают, но говоря диаметрально противоположное. Он будет опять в кительке ходить, дурачок. Но только до момента, когда ему киянкой по голове не дадут сзади. Таких желающих очередь выстроиться. "Дай стрельну", как у нас говорят. Не думаю, что у него шансов выскользнуть много. Сам он по своему поведению очень предсказуем", – подчеркнул Фейгин.

Он подчеркнул, насколько важно, чтобы этим людям не дали возможности соскочить.

"Это человек, который побежит делать вторичное обрезание (думаю, оно у него вряд ли есть), только чтобы получить доступ к вожделенному израильскому гражданству. Даже не парьтесь. Точно все так и будет", – сказал юрист.

Бацман уточнила, не практикует ли Соловьев оккультизм.

"Нет. Этот нет. Этот про денежки. Он не станет в такую ерунду играть. Изобразить он может что угодно. Если родина заставит, он и в геи запишется. Если надо для дела, все что угодно, но сам он в такое не поверит. Да он и не является идейным путинистом. Понадобилась конъюнктура, деньги, вилла на озере Комо. А они, знаете, обязывают. Вот он и изображает", – пояснил Фейгин.

"Возглавит гей-парад?" – уточнила Бацман.

"Да. Если надо, вообще не вопрос. Пройдет в трусиках", – заверил Фейгин.

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