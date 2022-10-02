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Фейгин: Песков наплодил детей. Ни один не живет в России. Только русский Ваня-дурак за них должен подыхать в окопе

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Фейгин: Сын Пескова в совершенно невинном возрасте и стал Чоулзом
Фейгин: Сын Пескова в совершенно невинном возрасте и стал Чоулзом
Фото: ЕРА

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский юрист, блогер Марк Фейгин рассказал, почему детей российской властной элиты не отправляют воевать и где именно сейчас находятся дети спикера президента РФ Владимира Путина Дмитря Пескова.

"Песков четыре раза женат. Дело даже не в количестве браков. Он наплодил детей. Ни один не живет в России. Ну вот непонятно только, что с Навкой. У них дочь, но тоже говорят, что никто не живет. Все остальные до единого: что его эта, значит, полоумная в Париже, страннячая, что этот товарищ Чоулз... Фамилия у сына Пескова – Чоулз. Вы представляете себе: в окопе человек с фамилией Чоулз? Жена Пескова, первая, – она в Лондоне приземлилась, вступила во второй брак. Получила Чоулз. Сын был в совершенно невинном возрасте и стал Чоулзом", – рассказал Фейгин.

При этом, по его словам, сын Пескова воевать за Россию не собирается.

"Звонят из "Популярной политики", ресурса Алексея Навального, значит, этому Чоулзу и говорят: "Вы, значит, завтра в военкомат подойдите". Он: "Какой военкомат? Вы знаете мою фамилию? Вы знаете, кто я такой?" Вот приблизительно таким и является отношение. Только русский Ваня-дурак должен за них подыхать в окопе вообще непонятно за что", – отметил Фейгин.

Он подчеркнул, что мобилизованные россияне вообще слабо понимают, "ради чего они должны умирать" в Украине.

"Он [Путин] пытается мотивировать солдат в окопах: "Вы умирать будете не за какой-то абстрактный Херсон". Это ему важно продвинуть, он об этом специально говорит. "Это все наше. Вы чего? Это мы не куда-то пришли в чужую страну – мы же к себе. Это все наше". Ему важно, чтобы этим людям, которые сейчас мобилизуются, внушали, что "нет, мы идем отбирать не какую-то землю у Украины, а будем свою русскую землю: вот, Херсон, Запорожье и так далее", – сказал Фейгин.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Песков был женат трижды. От первого брака с Анастасией Буденой имеет сына Николая. От второго брака с Екатериной Солоцинской родилось трое детей – Елизавета, Мик и Дени. В третьем браке с фигуристкой Татьяной Навкой у Пескова родилась дочь Надежда.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, Дмитрий Песков, Марк Фейгин, Алеся Бацман, дети, политика, война России против Украины, русские
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