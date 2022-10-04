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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Прямо сейчас членство Украины в НАТО не даст деоккупации, но ядерным зонтиком накроет

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30 сентября Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре
30 сентября Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре
Фото: ЕРА

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский юрист, блогер Марк Фейгин прокомментировал заявление властей Украины о желании стать членом НАТО.

"Мы это уже видели. То есть не ПДЧ (план действий для членства. – "ГОРДОН"), который действительно годами, может долго-долго рассматриваться странами НАТО и так далее, а вот, пожалуйста, без всякого ПДЧ: Финляндия и Швеция путем волевого давления. Ну конечно, в экстраординарных условиях. Войны-то нет на территории Швеции и Финляндии, но тем не менее как-то защитить их надо. И это желание самих этих народов", – отметил блогер.

Он подчеркнул, что говорить о желании украинцев вступить в НАТО не приходится – "оно очевидное, оно явное".

"Второй вопрос: а обеспечивает ли членство в НАТО безопасность? [...] Мы видели, чтобы Россия напала хоть на одного члена НАТО? Давайте перечислим. Прибалтика, которая очень возбуждает аппетит Москвы имперской, [...] Польша, Финляндия, [...] Турция. Турция тоже член НАТО, несмотря на то, что она особенный его член, но тем не менее. Ни одна из этих стран не стала объектом агрессии со стороны Российской Федерации, если конкретно говорить", – сказал Фейгин.

Он сделал вывод, что членство в Альянсе "само по себе ценно".

"Далее: почему членство возможно прямо сейчас? Во-первых, потому, что оно сразу же защитит. Может быть, не от продолжающейся войны и, может быть, не даст это членство немедленной деоккупации территорий вот Херсонской, Запорожской областей и двух этих, самопровозглашенных, "республик". Но ядерным-то зонтиком накроет? "Имейте в виду: они теперь в НАТО. И теперь если вы попытаетесь применить ядерное оружие – ответ будет именно по 5-й статье: с помощью ядерного оружия". То есть институализовать вопрос защиты прежде всего от этого: самого опасного, неконвенционального – вида вооружений. Резонно? Очень даже резонно", – объяснил блогер.

Фейгин считает, что НАТО может принять Украину в свои члены "специфическим образом, на опережение – за месяц".

"Оговорив в этом вступлении, что да, на этом этапе: пока не восстановлена территориальная целостность и суверенитет – войска НАТО сами не вовлекаются. Но есть войска. Есть украинские войска – они сами воюют. И можно совершенно не рассчитывать на американцев, на европейцев, поляков и так далее. А вот они принимают под условием, что войну продолжает сама армия Украины, Вооруженные силы Украины, но только одна важная оговорка. Продолжатся поставки всех видов вооружений, стандартизация... Все эти вопросы, которые и без того хорошо известны и которые и без того решаются. Поставки вооружения решаются. Нельзя сказать, что они решаются. Может быть, большие объемы надо. Но самое главное – вступление в НАТО обеспечивает барьер на любых попытках Москвы использовать тактическое ядерное оружие в противостоянии с Украиной", – описал он.

Блогер считает, что в случае именно такого развития событий "ядерное оружие Москва точно не решится применять".

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

30 сентября 2022 года, после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. При этом он имел в виду и аннексированные части Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.

Зеленский говорил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент сказал, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, США, Турция, НАТО, ядерное оружие, война, вооружение, угрозы, Марк Фейгин, Алеся Бацман, украинцы, война России против Украины, безопасность, блогер, членство, ПДЧ
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