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Фейгин: Судя по лицу, у Медведева секса нет

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Фейгин: Медведев все время думает о своей нереализованности
Фейгин: Медведев все время думает о своей нереализованности
Фото: EPA

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев подражает президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил российский юрист, блогер Марк Фейгин.

"Медведев – реально идиот. Он был идиотом, даже когда был президентом, – это не отменяемые вещи. Медведев – в принципе, человек, который мыслит разрешенными категориями. Я вполне допускаю, что он, несмотря на стилизацию со всей этой дичью, которую он демонстрирует в своих социальных сетях, он все-таки подражатель. Он, знаете, хочет быть маленьким Путиным. Вот в силу своей несамодостаточности. Путина не упрекнешь в несамодостаточности личностной. Там несамодостаточность, знаете, культурная и идейная. А так – как личность он, по-моему, себя целостно чувствует, вполне гармонично", – отметил Фейгин.

Он считает, что у Медведева с личностной целостностью есть проблемы.

"Медведев слабоват по этой части. Он существует только потому, что есть Владимир Владимирович Путин. И он это все преодолевает рефлекторно. И все, о чем он думает, – это об этом своем несовершенстве, своей нереализованности. Ведь мог бы быть и сам читать речуги, а так", – сказал Фейгин.

"Вы же знаете эту историю, да? Когда Путин дал ему подержать один срок, он в конце уже с ним не разговаривал и собирался сказать своим соратникам, что "никакого Путина, отдавать ничего не буду, иду на выборы?" – спросила Бацман.

"Знаете, и да, и нет. Потому что это его играла партия второго срока. Особенно жена на Медведева влияла: она хотела, чтобы он остался. Это правда. А сам он подыгрывал, поддакивал. Наверное, вполне мог. Но чего-то он какой-то прямо совсем не очень в этом смысле. Как я всегда говорил, судя по его лицу, секса у него нет", – заявил Фейгин.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Медведев познакомился с Путиным, по официальным сведениям, на службе у мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Впоследствии Медведев сменил Путина на посту президента РФ в 2008 году и "вернул" должность спустя один президентский срок в 2012 году.

О том, что Медведев планировал баллотироваться на второй срок, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказывал российский журналист, автор книги "Вся кремлевская рать" Михаил Зыгарь. По его информации, из-за этого отношения Путина и Медведева ухудшились.

С 2012-го по 2020 год Медведев возглавлял российское правительство. 15 января 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность заместителя главы Совета безопасности РФ, которую он занимает до сих пор.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Марк Фейгин, Алеся Бацман, интервью, Российская Федерация
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