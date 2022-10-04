Фейгин: Путину через неделю 70 лет. У него ситуация: уйти нельзя остаться. Где ставить запятую?

"Через почти неделю Путину 70 лет. Это не то что смертельный какой-то возраст. Конечно, нет. И на Западе это вообще абсолютно ударный возраст для политика, вообще без проблем. Почему? Потому что над тобой-то дамоклов меч не висит. Срок – и все. Срок – и все. А у этого товарища "уйти нельзя остаться". Где запятую ставить? И в этом смысле они все испытывают страх перед тем, что эта беспомощность Путина... А она неизбежна рано или поздно. Сколько еще ему отведено? Она заставит их действовать", – сказал блогер.

Он считает, что Путина пугает будущее.

"А вдруг не получится? И тогда я окажусь крайним". А это неизбежно. В России всегда так происходило. Ты либо [бывший глава НКВД Лаврентий] Берия, [которого арестовали и расстреляли], либо [бывший первый секретарь КПСС Никита] Хрущев, [которого убрали со всех государственных должностей]", – заявил Фейгин.

Бацман спросила, может ли Путин на свой юбилей получить какой-либо символический подарок.

"В этом я не сомневаюсь. Взятие [украинскими военными] обратно Лисичанска и Северодонецка [Луганской области] будет таким шикарным подарком, который... Даже не знаю. Возможно, у него в этот день, значит, последние остатки потенции исчезнут, испепелятся", – отметил Фейгин.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube