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Фейгин: Путину через неделю 70 лет. У него ситуация: уйти нельзя остаться. Где ставить запятую?

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Согласно официальной биографии, Путин родился 7 октября
Согласно официальной биографии, Путин родился 7 октября
Фото: ЕРА

У президента России Владимира Путина возраст не смертельный, но вызывает опасения его неизбежная беспомощность. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил российский юрист, блогер Марк Фейгин.

"Через почти неделю Путину 70 лет. Это не то что смертельный какой-то возраст. Конечно, нет. И на Западе это вообще абсолютно ударный возраст для политика, вообще без проблем. Почему? Потому что над тобой-то дамоклов меч не висит. Срок – и все. Срок – и все. А у этого товарища "уйти нельзя остаться". Где запятую ставить? И в этом смысле они все испытывают страх перед тем, что эта беспомощность Путина... А она неизбежна рано или поздно. Сколько еще ему отведено? Она заставит их действовать", – сказал блогер.

Он считает, что Путина пугает будущее.

"А вдруг не получится? И тогда я окажусь крайним". А это неизбежно. В России всегда так происходило. Ты либо [бывший глава НКВД Лаврентий] Берия, [которого арестовали и расстреляли], либо [бывший первый секретарь КПСС Никита] Хрущев, [которого убрали со всех государственных должностей]", – заявил Фейгин.

Бацман спросила, может ли Путин на свой юбилей получить какой-либо символический подарок.

"В этом я не сомневаюсь. Взятие [украинскими военными] обратно Лисичанска и Северодонецка [Луганской области] будет таким шикарным подарком, который... Даже не знаю. Возможно, у него в этот день, значит, последние остатки потенции исчезнут, испепелятся", – отметил Фейгин.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

На сайте Кремля указано, что Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург).

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. 

В зарубежных поездках Путина сопровождает сотрудник президентской охраны, который собирает за ним мочу и фекалии. Об этом стало известно из совместного материала французского журналиста Режиса Жанте и расследователя российского "Проекта" Михаила Рубина, который 8 июня опубликовал французский журнал Paris Match.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, Северодонецк, Лисичанск, Марк Фейгин, Алеся Бацман, политика, юбилей, блогер
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