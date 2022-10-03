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03 октября, 2022
 
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"Есть на Урале подземный дворец. Он туда ...банет! Димку возьмет, с ним ...банет". Слепаков высмеял Путина, угрожающего ядерным ударом. Видео

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Слепаков осудил нападение РФ на Украину
Слепаков осудил нападение РФ на Украину
Фото: slepakovsemyon / Instagram

Российский поэт и сценарист Семен Слепаков в своей новой композиции под названием "Песня патриота" высмеял президента РФ Владимира Путина, угрожающего применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Видеозапись исполнения песни Слепаков разместил 2 октября в Instagram.

Артист не называет в песне фамилию президента страны-агрессора, описывая его как того, кто "возьмет и ...банет", а сам, "если наступит глобальный п...здец", спрячется в подземном дворце на Урале вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и российским артистом Григорием Лепсом.

Композиция появилась спустя пару недель после заявления Путина о готовности применить ядерное оружие.

"Этот мир давно уж прогнил
В нынешнем виде он нам больше не мил! Больше не мил!
В нем долбятся в попу, подкатывают штаны, в нем больше нет места для нашей великой страны! Мы окружены!

Но вот среди нас нашелся один, который сказал – мы больше так не хотим! Мы всех победим!
Мы плечи расправим и скинем их гнет
А если противник с нами бодаться начнет – наш просто возьмет и ...банет!

Наш ...банет! Наш ...банет! Наш не свернет, просто возьмет,
И ...банет! Наш ...банет! Наш ...банет! Лазом сверкнет, кнопку нажмет
И ебанет!

Нас колой травили, в нас пихали фастфуд,
На рэп подсадили, внушали, что Бэтман крут,
Сподвигали на блуд!
Но все это в прошлом, их план не пройдет!
Как здорово то, что нами командует тот, кто просто возьмет и ...банет!

Наш ...банет, Наш ...банет, Наш – патриот, Наш – за народ,
Наш ...банет!
Наш ...банет! Наш ...банет! Пусть каждый урод
Знает вот-вот, наш ...банет!

И пусть всему свету настанет хана,
Плевать нам на это, нам смерть совсем не страшна! Ведь за правду она!
За мир на земле, за вождя своего
Мы без сожаления сгинем все до одного, кроме него!

Ведь если наступит глобальный п...здец
Есть на Урале огромный подземный дворец, размером с Донецк!
В нем все готово, в нем все уже ждет, и если по нам ...банут, он туда ...банет! Наш ...банет!

Наш ...банет!
Наш ...банет! Шойгу возьмет, Лепса возьмет, и ...банет!
Наш ...банет! Наш ...банет! Телок возьмет, клюшки возьмет
И ...банет!

Наш ...банет!
Наш ...банет!
Димку возьмет, зря, что ли, жжет? С ним ...банет!
Наш ...банет! Наш ...банет!
Крикнет "Вперед!"
Ручкой махнет! И хэй!.." – спел артист.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Слепаков осудил российскую агрессию. В апреле российские СМИ писали, что Слепаков был замечен в Израиле

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. При этом он имел в виду и аннексированные части Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент сказал, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Теги: Владимир Путин, ядерное оружие, Семен Слепаков, война России против Украины
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