Бульвар Шоубиз
 
05 октября, 2022
 
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"А что делать,такая жизнь у нас". Наташа Королева заявила, что отпустит мужа-стриптизера воевать против Украины

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Муж Королевой Тарзан в апреле записал ролик, в котором оправдал преступления российских оккупантов в Буче
Муж Королевой Тарзан в апреле записал ролик, в котором оправдал преступления российских оккупантов в Буче 
Фото: koroleva__star/ Instagram

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева 3 октября в комментарии российскому пропагандистскому радио "Комсомольская правда" заявила, что в случае, если ее 52-летнему мужу, российскому стриптизеру Тарзану (Сергею Глушко) придет повестка, она "проведет мужа" на войну против Украины. Об этом пишет российский пропагандистский ресурс Kp.ru

По словам Королевой, ее супруг попадает под мобилизацию, объявленную в сентябре российским президентом Владимиром Путиным.

"Он, наверное, идет даже в самой первой категории. Единственное, что по возрасту не проходит, а так да. Если придет повестка, то что? То как все", – заявила она.

"И вы будете провожать мужа?" – уточнили у нее.

"Ну а что делать, если такая жизнь у нас", – ответила певица.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась в Киеве. В 1989 году певица уехала в Москву. В  2003 году вышла замуж за стриптизера Тарзана. У пары есть сын Архип (2002).

Певица замалчивает войну РФ против Украины. Она внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима. Тарзан поддержал российскую агрессию по отношению к Украине. В апреле он записал ролик, в котором оправдал преступления российских оккупантов в Буче Киевской области.

Мать Наташи Королевой, проживающая в США украинская артистка Людмила Порывай публично осудила позицию зятя.

21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

Теги: мобилизация, война России против Украины, Наташа Королева, Тарзан, Сергей Глушко
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