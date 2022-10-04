"А что делать,такая жизнь у нас". Наташа Королева заявила, что отпустит мужа-стриптизера воевать против Украины

По словам Королевой, ее супруг попадает под мобилизацию, объявленную в сентябре российским президентом Владимиром Путиным.

"Он, наверное, идет даже в самой первой категории. Единственное, что по возрасту не проходит, а так да. Если придет повестка, то что? То как все", – заявила она.

"И вы будете провожать мужа?" – уточнили у нее.

"Ну а что делать, если такая жизнь у нас", – ответила певица.

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