"А что делать,такая жизнь у нас". Наташа Королева заявила, что отпустит мужа-стриптизера воевать против Украины

По словам Королевой, ее супруг попадает под мобилизацию, объявленную в сентябре российским президентом Владимиром Путиным.
"Он, наверное, идет даже в самой первой категории. Единственное, что по возрасту не проходит, а так да. Если придет повестка, то что? То как все", – заявила она.
"И вы будете провожать мужа?" – уточнили у нее.
"Ну а что делать, если такая жизнь у нас", – ответила певица.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась в Киеве. В 1989 году певица уехала в Москву. В 2003 году вышла замуж за стриптизера Тарзана. У пары есть сын Архип (2002).
Певица замалчивает войну РФ против Украины. Она внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима. Тарзан поддержал российскую агрессию по отношению к Украине. В апреле он записал ролик, в котором оправдал преступления российских оккупантов в Буче Киевской области.
Мать Наташи Королевой, проживающая в США украинская артистка Людмила Порывай публично осудила позицию зятя.
21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".