Бульвар Шоубиз
 
04 октября, 2022
 
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"Вспомнил, что в скобках надо добавить "Х...йло". В сети обсуждают манипуляции Путина с ручкой во время последнего появления на публике

В сети предполагают, что Путин макал шариковую ручку в подставку как в чернильницу
В сети предполагают, что Путин макал шариковую ручку в подставку как в чернильницу
Фото: ЕРА

После подписания президентом РФ Владимиром Путиным 30 сентября "договоров" о "вхождении" в состав Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, в сети обсуждают его манипуляцию с шариковой ручкой.

Путин, поставив подпись на одном листке, быстрым движением мокнул ручку в подставку, после чего оставил подпись на следующем листке. Соответствующий фрагмент был растиражирован в Twitter.

"Он макает шариковую ручку? Это что за сигнал?" – удивились в сети.

"Если вы видели, как Путин макает шариковую ручку в чернильницу, представьте за что он дергает, когда смывает в туалете", – отреагировали в сети. 

"Старик Кабаев спятил. Х...йло подписывало свои фейковые документы, макая шариковую ручку в подставку", – прокомментировали момент зрители.

"Он просто убрал ручку, думая, что все подписал, а ассистентка показала что там еще лист, который нужно подписать, и он опять достал ее. А так – да, Путин ...бнутый", – озвучили иную версию в сети.

"Да он просто подпись поставил – "В.В. Путин", подумал: "Все", стал ручку на место класть, а потом вспомнил, что в скобках надо еще добавить "Хуйло", – озвучили еще одну версию пользователи Twitter.

Контекст:

21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

В этот же день Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. При этом он имел в виду и аннексированные части Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 21 сентября подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.

Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.

30 сентября глава Кремля подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и еще раз намекнул на готовность применить ядерное оружие для "защиты" этих теперь якобы российских территорий.

Теги: Владимир Путин, война России против Украины
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