"Вспомнил, что в скобках надо добавить "Х...йло". В сети обсуждают манипуляции Путина с ручкой во время последнего появления на публике

Путин, поставив подпись на одном листке, быстрым движением мокнул ручку в подставку, после чего оставил подпись на следующем листке. Соответствующий фрагмент был растиражирован в Twitter.
"Он макает шариковую ручку? Это что за сигнал?" – удивились в сети.
Он макает шариковую ручку? Это что за сигнал?)#странное #путин pic.twitter.com/Rr9avz4Taa— Olga W * (@olga_w22) October 1, 2022
"Если вы видели, как Путин макает шариковую ручку в чернильницу, представьте за что он дергает, когда смывает в туалете", – отреагировали в сети.
Если вы видели как Путин макает шариковую ручку в чернильницу, теперь представьте за что он дёргает когда смывает в туалете.— Брюш Колося * (@KostaKrempov) October 1, 2022
"Старик Кабаев спятил. Х...йло подписывало свои фейковые документы, макая шариковую ручку в подставку", – прокомментировали момент зрители.
старик кабаев спятил *— Ruslan (@Ruslan34456777) October 2, 2022
Хуйло подписывало свои фейковые документы, макая шариковую ручку в подставку. #путин #хуйло pic.twitter.com/SVPutMrY0K
"Он просто убрал ручку, думая, что все подписал, а ассистентка показала что там еще лист, который нужно подписать, и он опять достал ее. А так – да, Путин ...бнутый", – озвучили иную версию в сети.
по-моему он просто убрал ручку, думая что все подписал а ассистентка показала что там ещё лист который нужно подписать и он опять достал ее.. а так да Путин ебнутый— неопознанная летающая (@love_obivan) October 2, 2022
"Да он просто подпись поставил – "В.В. Путин", подумал: "Все", стал ручку на место класть, а потом вспомнил, что в скобках надо еще добавить "Хуйло", – озвучили еще одну версию пользователи Twitter.
Хуйло у такому маразмі, що макає ручку у підставку як у чорнило. * * pic.twitter.com/bBEOsQa0me— Игнат (@Mrignats) September 30, 2022
21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
В этот же день Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. При этом он имел в виду и аннексированные части Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 21 сентября подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.
Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.
30 сентября глава Кремля подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и еще раз намекнул на готовность применить ядерное оружие для "защиты" этих теперь якобы российских территорий.