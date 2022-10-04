"Вспомнил, что в скобках надо добавить "Х...йло". В сети обсуждают манипуляции Путина с ручкой во время последнего появления на публике

В сети предполагают, что Путин макал шариковую ручку в подставку как в чернильницу Фото: ЕРА

Путин, поставив подпись на одном листке, быстрым движением мокнул ручку в подставку, после чего оставил подпись на следующем листке. Соответствующий фрагмент был растиражирован в Twitter.

"Он макает шариковую ручку? Это что за сигнал?" – удивились в сети.

"Если вы видели, как Путин макает шариковую ручку в чернильницу, представьте за что он дергает, когда смывает в туалете", – отреагировали в сети.

Если вы видели как Путин макает шариковую ручку в чернильницу, теперь представьте за что он дёргает когда смывает в туалете. — Брюш Колося * (@KostaKrempov) October 1, 2022

"Старик Кабаев спятил. Х...йло подписывало свои фейковые документы, макая шариковую ручку в подставку", – прокомментировали момент зрители.

старик кабаев спятил *

Хуйло подписывало свои фейковые документы, макая шариковую ручку в подставку. #путин #хуйло pic.twitter.com/SVPutMrY0K — Ruslan (@Ruslan34456777) October 2, 2022

"Он просто убрал ручку, думая, что все подписал, а ассистентка показала что там еще лист, который нужно подписать, и он опять достал ее. А так – да, Путин ...бнутый", – озвучили иную версию в сети.

по-моему он просто убрал ручку, думая что все подписал а ассистентка показала что там ещё лист который нужно подписать и он опять достал ее.. а так да Путин ебнутый — неопознанная летающая (@love_obivan) October 2, 2022

"Да он просто подпись поставил – "В.В. Путин", подумал: "Все", стал ручку на место класть, а потом вспомнил, что в скобках надо еще добавить "Хуйло", – озвучили еще одну версию пользователи Twitter.