"Были холопами – стали рабами". Пугачева высказалась об авторах публичных анонимных оскорблений в ее адрес

Пугачева: Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря Фото: allapugachevaandherfamily / Instagram

"Алла, так на х...я ты вообще приезжала?" – оставили на стене здания в виде бегущей строки послание Пугачевой анонимные авторы после того, как она в конце сентября покинула РФ.

"Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами – стали рабами", – написала певица.