Бульвар Шоубиз
 
04 октября, 2022
 
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"Были холопами – стали рабами". Пугачева высказалась об авторах публичных анонимных оскорблений в ее адрес

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Пугачева: Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря
Пугачева: Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря
Фото: allapugachevaandherfamily / Instagram

Покинувшая РФ российская певица Алла Пугачева на следующий день после того, как на телецентре "Останкино" в Москве появилось адресованное ей оскорбительное выражение, заявила, что ее "ненавидят люди, которых она сама "терпеть не могла". Об этом певица написала 4 октября в Instagram.

"Алла, так на х...я ты вообще приезжала?" – оставили на стене здания в виде бегущей строки послание Пугачевой анонимные авторы после того, как она в конце сентября покинула РФ.

"Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами  стали рабами",  написала певица. 

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию. 

18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину. Пост Пугачевой вызвал резонанс в соцсетях. Его активно обсуждали украинские блогеры, журналисты и политики, называя артистку в том числе "новым президентом РФ".

29 сентября российские СМИ сообщили, что певица вместе с детьми покинула Россию и улетела в Израиль. Подчеркивается, что обратного билета у нее не было. Вскоре стало известно, что у артистки есть израильский паспорт.

Теги: Алла Пугачева, Максим Галкин
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