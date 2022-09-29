Пугачева с детьми покинула РФ – российские СМИ

Издание предполагает, что певица улетела в Тель-Авив (Израиль). В публикации уточняется, что артистка не покупала обратный билет.

Пугачева не комментировала свой возможный отъезд.

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину муж Пугачевой, российский шоумен Максим Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию.

18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину. Пост Пугачевой вызвал резонанс в соцсетях. Его активно обсуждали украинские блогеры, журналисты и политики, называя артистку в том числе "новым президентом РФ".