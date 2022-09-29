Бульвар Шоубиз
 
29 сентября, 2022
 
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Пугачева с детьми покинула РФ – российские СМИ

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18 сентября Пугачева призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как такое определение дали ее мужу Галкину
18 сентября Пугачева призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как такое определение дали ее мужу Галкину
Фото: alla_orfey1 / Instagram

Российская певица Алла Пугачева вместе с детьми покинула РФ. Об этом 29 сентября со ссылкой на собственные источники сообщает российский пропагандистский сайт "Известия".

Издание предполагает, что певица улетела в Тель-Авив (Израиль). В публикации уточняется, что артистка не покупала обратный билет. 

Пугачева не комментировала свой возможный отъезд. 

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину муж Пугачевой, российский шоумен Максим Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию. 

18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину. Пост Пугачевой вызвал резонанс в соцсетях. Его активно обсуждали украинские блогеры, журналисты и политики, называя артистку в том числе "новым президентом РФ".

Теги: Алла Пугачева, война России против Украины, Максим Галкин
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