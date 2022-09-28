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Евгений Киселев: Если сложить количество людей, поддерживающих Oxxxymiron и Пугачеву с Галкиным, – это будет больше, чем количество поддерживающих "Единую Россию"

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Киселев (на фото) отметил, что в РФ есть ряд публичных людей, которые не поддерживают режим Путина
Киселев (на фото) отметил, что в РФ есть ряд публичных людей, которые не поддерживают режим Путина
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Количество россиян, которые поддерживают певицу Аллу Пугачеву, ее супруга, шоумена Максима Галкина и рэпера Oxxxymiron, превышает число сторонников провластной партии президента РФ Владимира Путина "Единая Россия". Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил украинский телеведущий Евгений Киселев.

"Я не думаю, что люди, которые слушают с восторгом Oxxxymiron, так же любят песни Аллы Пугачевой. Часть из них выросла, безусловно, на ее песнях. А вот если сложить... Ведь Oxxxymiron у нас тоже враг народа и враг государства. Он же тоже против войны, он тоже против Путина. Если сложить количество людей, которые поддерживают Oxxxymiron, и количество людей, которые поддерживают Пугачеву с Галкиным, – я думаю, что это будет больше, чем количество людей, которые поддерживают партию "Единая Россия". И даже, может быть, не побоюсь предположить, что сторонников у этих трех заметных фигур больше, чем у Владимира Путина", – сказал Киселев.

Он отметил, что в РФ есть и ряд других публичных людей, в частности музыкантов, которые не поддерживают режим Путина.

"А если туда еще и Юрия Шевчука и группу "ДДТ" прибавить, а если туда еще прибавить тех, кто любит Бориса Гребенщикова – "Аквариум", БГ – или, предположим, Андрея Макаревича... Знаете, неизвестно, на чьей стороне окажется численный перевес", – подчеркнул журналист.

Евгений Киселев: В Самарканде Путин был просто опущен, из него сделали петуха. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

16 марта покинувший Россию Oxxxymiron провел благотворительный концерт в Турции под названием Russians Against War в поддержку беженцев из Украины. В своем Telegram-канале певец опубликовал ссылку на благотворительный фонд. 

Зрители поделились в Instagram самыми яркими моментами c выступления артиста. Так, во время концерта публика скандировала известную речевку харьковских ультрас о президенте РФ "Путин – х...йло".

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

О возвращении Пугачевой и детей в РФ стало известно 27 августа. Галкин продолжает жить и работать за границей.

Пугачева 18 сентября в открытом письме призвала признать ее иноагентом в РФ после того, как такое определение дали Галкину. Пост Пугачевой вызвал резонанс в соцсетях. Его активно обсуждали украинские блогеры, журналисты и политики, называя артистку в том числе "новым президентом РФ".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Алла Пугачева, Россия, Владимир Путин, Евгений Киселев, Единая Россия, война России против Украины, Максим Галкин, рэпер Oxxxymiron
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