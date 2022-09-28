Евгений Киселев: Если сложить количество людей, поддерживающих Oxxxymiron и Пугачеву с Галкиным, – это будет больше, чем количество поддерживающих "Единую Россию"

Киселев (на фото) отметил, что в РФ есть ряд публичных людей, которые не поддерживают режим Путина Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Я не думаю, что люди, которые слушают с восторгом Oxxxymiron, так же любят песни Аллы Пугачевой. Часть из них выросла, безусловно, на ее песнях. А вот если сложить... Ведь Oxxxymiron у нас тоже враг народа и враг государства. Он же тоже против войны, он тоже против Путина. Если сложить количество людей, которые поддерживают Oxxxymiron, и количество людей, которые поддерживают Пугачеву с Галкиным, – я думаю, что это будет больше, чем количество людей, которые поддерживают партию "Единая Россия". И даже, может быть, не побоюсь предположить, что сторонников у этих трех заметных фигур больше, чем у Владимира Путина", – сказал Киселев.

Он отметил, что в РФ есть и ряд других публичных людей, в частности музыкантов, которые не поддерживают режим Путина.

"А если туда еще и Юрия Шевчука и группу "ДДТ" прибавить, а если туда еще прибавить тех, кто любит Бориса Гребенщикова – "Аквариум", БГ – или, предположим, Андрея Макаревича... Знаете, неизвестно, на чьей стороне окажется численный перевес", – подчеркнул журналист.

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