Пугачева, вернувшаяся в РФ, показала завтрак ее с Галкиным детей и свои таблетки

Пугачева сняла детей за завтраком. "Школьники мои!" – сказала она за кадром.

Певица поинтересовалась, до которого часа дети будут в школе. Лиза ответила, что она – до 18.00, а Гарри – до 19.30.

"Труженики мои", – отреагировала Пугачева.

Она показала продукты, лежащие на столе, и назвала их: "Булочки, варенье, малина, мои таблетки". Гарри показал также "витамины для ума" и витамин D.

"Привет из дома. Детки в школу собираются", – написал Галкин.