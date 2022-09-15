Пугачева, вернувшаяся в РФ, показала завтрак ее с Галкиным детей и свои таблетки

Пугачева сняла детей за завтраком. "Школьники мои!" – сказала она за кадром.
Певица поинтересовалась, до которого часа дети будут в школе. Лиза ответила, что она – до 18.00, а Гарри – до 19.30.
"Труженики мои", – отреагировала Пугачева.
Она показала продукты, лежащие на столе, и назвала их: "Булочки, варенье, малина, мои таблетки". Гарри показал также "витамины для ума" и витамин D.
"Привет из дома. Детки в школу собираются", – написал Галкин.
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У Галкина и Пугачевой двое детей – восьмилетние Лиза и Гарри, они двойняшки. Детей 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. Отношения с Пугачевой Галкин узаконил в 2011 году.
Пугачева до возвращения в РФ жила за границей. Она выехала туда вместе с мужем и детьми после того, как в России началась травля ее мужа, российского шоумена Максима Галкина, осудившего нападение России на Украину. В стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.
На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.
О возвращении Пугачевой с детьми в РФ стало известно 27 августа.