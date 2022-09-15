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15 сентября, 2022
 
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"Классная каталка получилась". Галкин показал, как развлекался в Новой Зеландии

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Галкин отдохнул на природе
Галкин отдохнул на природе
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин 14 сентября в Instagram показал, как катается на лыжах в Новой Зеландии.

"Классная каталка получилась в Новой Зеландии", – написал он.

В ролике шоумен также продемонстрировал горный пейзаж.

"Еще бы Алла с вами бы каталась и дети, вообще было бы супер", – отметила подписчица gorodechnai_tatiana.

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри уехал из России в Израиль.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в РФ.

Теги: Алла Пугачева, Россия, Новая Зеландия, дети, Максим Галкин, певица, ролик, шоумен
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