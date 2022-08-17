"Только папа не меняется!" Галкин показал, как выглядел он и его сын Гарри в разные годы

Фото были сделаны в 2017-м, 2018-м, 2019-м и 2022 годах. Галкин на всех снимках держит сына на руках.

"Время детства", – написал шоумен.

"Только папа не меняется!" – прокомментировала актриса alika_smekhova.

Контекст:

У Галкина и его жены, 73-летней российской певицы Аллы Пугачевой, двое детей – десятилетние Лиза и Гарри. Они двойняшки. Детей 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. Отношения с Пугачевой Галкин узаконил в 2011 году.

Галкин в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с Пугачевой и детьми Лизой и Гарри уехал из России в Израиль, так как в России стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии РФ. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

В конце июля Галкин с семьей уехал в Латвию. Он показывал свой огород в Юрмале.