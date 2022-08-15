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15 августа, 2022
 
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"Это многолетняя традиция моего аккаунта". Галкин обратился к своим хейтерам и создал ролик для них

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Галкин: Я не пытаюсь кому-то что-то доказывать, убеждать кого-то в своей востребованности
Галкин: Я не пытаюсь кому-то что-то доказывать, убеждать кого-то в своей востребованности
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин 14 августа в Instagram рассказал, что его упрекают в том, что он раньше после концертов не благодарил зрителей, а стал это делать только недавно.

"Выставлять небольшое видео с концерта с благодарностью зрителю – это многолетняя традиция моего аккаунта. Она не имеет никакого отношения к повестке дня, я не пытаюсь кому-то что-то доказывать, убеждать кого-то в своей востребованности. Я показывал всегда аплодисменты и отрывки как из российских городов, так и с зарубежных гастролей. На языке страны, куда приезжал, со сцены старался говорить всегда", – отметил он.

Галкин добавил, что убедиться в сказанном им легко, если пролистать его ленту.

"Полистать надо, потому что в период пандемии концертов практически не было. А те несколько, которые были, я не выставил, потому что такие же идиоты начали бы орать о ковидных ограничениях (хотя мы всегда их соблюдали). Специально для тех, кто постоянно пишет, что раньше я не благодарил/не выставлял, я записал это видео со своего аккаунта с сотой частью того, что было выставлено", – подчеркнул шоумен.

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри уехал из России в Израиль.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

Теги: Россия, Украина, Израиль, концерт, видео, Максим Галкин, ролик, шоумен, хейтеры
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