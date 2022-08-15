"Это многолетняя традиция моего аккаунта". Галкин обратился к своим хейтерам и создал ролик для них

"Выставлять небольшое видео с концерта с благодарностью зрителю – это многолетняя традиция моего аккаунта. Она не имеет никакого отношения к повестке дня, я не пытаюсь кому-то что-то доказывать, убеждать кого-то в своей востребованности. Я показывал всегда аплодисменты и отрывки как из российских городов, так и с зарубежных гастролей. На языке страны, куда приезжал, со сцены старался говорить всегда", – отметил он.

Галкин добавил, что убедиться в сказанном им легко, если пролистать его ленту.

"Полистать надо, потому что в период пандемии концертов практически не было. А те несколько, которые были, я не выставил, потому что такие же идиоты начали бы орать о ковидных ограничениях (хотя мы всегда их соблюдали). Специально для тех, кто постоянно пишет, что раньше я не благодарил/не выставлял, я записал это видео со своего аккаунта с сотой частью того, что было выставлено", – подчеркнул шоумен.