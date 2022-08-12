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12 августа, 2022
 
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"Галчата в гнезде". Галкин показал, как его дети вместе с внучкой Пугачевой спрятались в шкафу

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Галкин: Как мало нужно детям для радости!
Галкин: Как мало нужно детям для радости!
Фото: maxgalkinru / Instagram

46-летний российский шоумен Максим Галкин 11 августа Instagram поделился роликом с участием своих восьмилетних детей Гарри и Лизы, а также внучки его жены, певицы Аллы Пугачевой – 10-летней Клавдии.

"Как мало нужно детям для радости! Гарри, Елизавета и Клавдия – дружная команда", – написал Галкин.

В ролике он показал, как идет по коридору, подходит к шкафу, открывает его. Там оказываются Гарри, Лиза и Клавдия.

"Галчата в гнезде", – прокомментировал подписчик moroziuk.vladimir.

Контекст:

Гарри и Лиза – дети Галкина и его жены Пугачевой. Дети – двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

Клавдия – дочь российской певицы Кристины Орбакайте, старшей дочери Пугачевой. Она родилась 13 марта 2012 года. Отец девочки – муж Орбакайте, российский бизнесмен Михаил Земцов.

Галкин в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с Пугачевой и детьми Лизой и Гарри уехал из России в Израиль, так как в России стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии РФ. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Теги: Алла Пугачева, дети, Максим Галкин, певица, ролик, шоумен
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