"Галчата в гнезде". Галкин показал, как его дети вместе с внучкой Пугачевой спрятались в шкафу

"Как мало нужно детям для радости! Гарри, Елизавета и Клавдия – дружная команда", – написал Галкин.

В ролике он показал, как идет по коридору, подходит к шкафу, открывает его. Там оказываются Гарри, Лиза и Клавдия.

"Галчата в гнезде", – прокомментировал подписчик moroziuk.vladimir.

Контекст:

Гарри и Лиза – дети Галкина и его жены Пугачевой. Дети – двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

Клавдия – дочь российской певицы Кристины Орбакайте, старшей дочери Пугачевой. Она родилась 13 марта 2012 года. Отец девочки – муж Орбакайте, российский бизнесмен Михаил Земцов.

Галкин в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с Пугачевой и детьми Лизой и Гарри уехал из России в Израиль, так как в России стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии РФ. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.