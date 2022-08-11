"Кажется, это уже зависимость". Тринчер показала свои новые татуировки

"Уже девять татуировок. Кажется, это уже зависимость", – написала она.
Певица также поинтересовалась у подписчиков, какая из ее татуировок им понравились больше всего.
Тринчер продемонстрировала небольшие татуировки на груди, ноге и руке.
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Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.
В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".
После нападения РФ на Украину Тринчер занимается волонтерской деятельностью.