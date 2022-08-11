"Кажется, это уже зависимость". Тринчер показала свои новые татуировки

Тринчер сообщила, что у нее уже девять татуировок Фото: annatrincher_official / Instagram

"Уже девять татуировок. Кажется, это уже зависимость", – написала она.

Певица также поинтересовалась у подписчиков, какая из ее татуировок им понравились больше всего.

Тринчер продемонстрировала небольшие татуировки на груди, ноге и руке.

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