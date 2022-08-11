"Самая красивая певица на свете". Рианна снялась без бюстгальтера

"Икона моды", – говорится в подписи.

Рианна запечатлена в атласном платье с декольтированной спиной. Певица не стала надевать под него бюстгальтер.

"Это самая красивая певица на свете", – заявил подписчик jayflexleez.

"Абсолютная красота", – написал markbaccini06.

Контекст:

31 января американский таблоид People сообщил, что Рианна беременна, и разместил фото знаменитости с округлившимся животом. В публикации отмечается, что снимки были сделаны, когда артистка в минувшие выходные гуляла по улицам Нью-Йорка в компании своего бойфренда, рэпера Asap Rocky.

3 февраля певица подтвердила, что ждет ребенка. 13 мая она впервые стала матерью.

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.