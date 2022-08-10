Бульвар Шоубиз
 
10 августа, 2022
 
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"Топовое фото", "Такая шикарная Ким". Кардашян снялась без бюстгальтера

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Кардашян разместила несколько своих снимков
Кардашян разместила несколько своих снимков
Фото: kimkardashian / Instagram

41-летняя американская модель Ким Кардашян 9 августа опубликовала в Instagram подборку снимков, сделанных в рамках промокампании беспроводных наушников, в разработке которых приняла участие.

Кардашян отметила, что наушники представлены в трех нейтральных тонах.

На снимках модель предстала в шортах и сильно облегающем топе, под который не стала надевать бюстгальтер.

"Такая шикарная Ким", – прокомментировала подписчица healthygirlkitchen.

"Это твое топовое фото", – отметила sharen.brooks_.

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".

Модель выпустила семь именных ароматов. У нее есть именные бренды косметики и белья.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Теги: бренд, Ким Кардашян, модель, фото, бюстгальтер
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