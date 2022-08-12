56-летняя Кроуфорд показала, как занимается глажкой. Видео

"Моя мама научила меня гладить, когда мне было около семи лет. Я чувствовала себя такой взрослой, гладя одежду моего отца. Когда я сегодня спросила об этом свою маму и сказала, что не могу поверить, будто она на самом деле гладила все папины носовые платки и футболки, она сказала мне, что их гладили только тогда, когда одна из нас, девочек, хотела их погладить, потому что знала, что мы не можем их испачкать. Все эти годы я не знала этого. Сегодня я перешла на салфетки и наволочки!" – написала модель.

Контекст:

Кроуфорд родилась 20 февраля 1966 года в штате Иллинойс (США) в семье электрика и медсестры. Поступила в Северо-западный университет, где изучала химическую технологию. Университет так и не окончила, поскольку сосредоточилась на карьере модели.

С конца 1980-х по 1990-е годы Кроуфорд была одной из самых популярных и высокооплачиваемых супермоделей. Она постоянно появлялась на обложках журналов и на подиуме, была лицом модных домов.

Первым мужем Кроуфорд был американский актер Ричард Гир, они прожили вместе четыре года. В 1998 году она вышла замуж за американского бизнесмена Ранде Гербера. У пары двое детей – сын Пресли (1999) и дочь Кайя (2001).