Галкин показал, чем с утра каждый день занимаются их с Пугачевой дети. Видео

"С утра у нас каждый день чтение", – написал он.
В ролике шоумен поинтересовался у сына и дочери, что они читают. Гарри ответил, что хрестоматию русской классики, Лиза – "Белый пудель" Александра Куприна.
В кадре можно увидеть интерьер дома, в котором находится Галкин с семьей. Вероятно, видео было снято в Латвии.
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Гарри и Лиза – дети Галкина и его жены, 73-летней российской певицы Аллы Пугачевой. Дети – двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. Отношения с Пугачевой Галкин узаконил в 2011 году.
Галкин в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с Пугачевой и детьми Лизой и Гарри уехал из России в Израиль, так как в России стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.
Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии РФ. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.
В конце июля Галкин с семьей уехал в Латвию. Он показывал свой огород в Юрмале.