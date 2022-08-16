Галкин показал, чем с утра каждый день занимаются их с Пугачевой дети. Видео

Галкин и Пугачева живут в браке с 2011 года Фото: maxgalkinru / Instagram

"С утра у нас каждый день чтение", – написал он.

В ролике шоумен поинтересовался у сына и дочери, что они читают. Гарри ответил, что хрестоматию русской классики, Лиза – "Белый пудель" Александра Куприна.

В кадре можно увидеть интерьер дома, в котором находится Галкин с семьей. Вероятно, видео было снято в Латвии.