Бульвар Шоубиз
 
16 августа, 2022
 
Новости

Галкин показал, чем с утра каждый день занимаются их с Пугачевой дети. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Галкин и Пугачева живут в браке с 2011 года
Галкин и Пугачева живут в браке с 2011 года
Фото: maxgalkinru / Instagram

46-летний российский шоумен Максим Галкин 16 августа опубликовал в Instagram ролик с участием своих восьмилетних детей Гарри и Лизы.

"С утра у нас каждый день чтение", – написал он.

В ролике шоумен поинтересовался у сына и дочери, что они читают. Гарри ответил, что хрестоматию русской классики, Лиза – "Белый пудель" Александра Куприна.

В кадре можно увидеть интерьер дома, в котором находится Галкин с семьей. Вероятно, видео было снято в Латвии. 

Контекст:

Гарри и Лиза – дети Галкина и его жены, 73-летней российской певицы Аллы Пугачевой. Дети – двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. Отношения с Пугачевой Галкин узаконил в 2011 году.

Галкин в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с Пугачевой и детьми Лизой и Гарри уехал из России в Израиль, так как в России стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии РФ. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

В конце июля Галкин с семьей уехал в Латвию. Он показывал свой огород в Юрмале.

Теги: Алла Пугачева, Россия, Украина, Максим Галкин, Лиза Галкина, певица, Гарри Галкин, ролик, шоумен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи"
  Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи"
Дмитрий ГОРДОН
  Посол Великобритании Симмонс: Это будет тяжелая зима для многих, но самая сложная, думаю, – для Украины
  Посол Великобритании Симмонс: Это будет тяжелая зима для многих, но самая сложная, думаю, – для Украины
Алеся БАЦМАН
  Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней
  Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Прекрасные колени и ножки", "Расцвела". Ефросинина похвасталась отдыхом после возвращения в Украину
"Прекрасные колени и ножки", "Расцвела". Ефросинина похвасталась отдыхом после возвращения в Украину
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после
Галкин показал, чем с утра каждый день занимаются их с Пугачевой дети. Видео
Галкин показал, чем с утра каждый день занимаются их с Пугачевой дети. Видео
Шевчуку в РФ выписали штраф за "дискредитацию" армии
Шевчуку в РФ выписали штраф за "дискредитацию" армии
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото
Босоножки Тины Кароль, перчатки Виталия Кличко и платье Каменских. В Канаде стартовал аукцион в поддержку украинских защитников
Босоножки Тины Кароль, перчатки Виталия Кличко и платье Каменских. В Канаде стартовал аукцион в поддержку украинских защитников
  "Коренные крымчане, живем здесь с 2014 года". Великий снял пародию на россиянку, которая "не хочет уезжать из Крыма"
  "Коренные крымчане, живем здесь с 2014 года". Великий снял пародию на россиянку, которая "не хочет уезжать из Крыма"
"Кто-то думал, что я здесь ради пиара". 50-летний Положинский рассказал, чему научился за три месяца службы в ВСУ
"Кто-то думал, что я здесь ради пиара". 50-летний Положинский рассказал, чему научился за три месяца службы в ВСУ
"Исполняется 64!" Мадонна в сильно облегающем платье выставила пятую точку
"Исполняется 64!" Мадонна в сильно облегающем платье выставила пятую точку
"Это не язык Путина". Звезда "Сватов" и "Папика" Капорин рассказал, почему продолжает говорить на русском
"Это не язык Путина". Звезда "Сватов" и "Папика" Капорин рассказал, почему продолжает говорить на русском
"В глазах стоят слезы". Мозговая показала, как выглядела в сложный период жизни
"В глазах стоят слезы". Мозговая показала, как выглядела в сложный период жизни
"Простой, но изысканный рецепт". Хименес-Браво поделился рецептом блюда с картофелем и грибами
"Простой, но изысканный рецепт". Хименес-Браво поделился рецептом блюда с картофелем и грибами
"Беременна. Потому что другая. Поменялась". В сети обсуждают фото Каменских, намекнувшей на возвращение в Украину
"Беременна. Потому что другая. Поменялась". В сети обсуждают фото Каменских, намекнувшей на возвращение в Украину
  Кулеба во время прогулки по Киеву угостил Гордона мороженым, которое купил у уличного продавца. Видео
  Кулеба во время прогулки по Киеву угостил Гордона мороженым, которое купил у уличного продавца. Видео
В США прошла выставка, посвященная 25-летию сериала "Южный парк". Фото
В США прошла выставка, посвященная 25-летию сериала "Южный парк". Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 