"Исполняется 64!" Мадонна в сильно облегающем платье выставила пятую точку

"От одного льва к другому! С днем рождения, Рокко", – написала она.

Мадонна в посте подчеркнула, что и ее сын, и она по знаку зодиака – львы.

"Исполняется 64!" – отметила подписчица imperiomadonna, говоря о возрасте Мадонны.

В подборку певица включила снимки, на которых запечатлена вместе с Рокко, а также приемными дочерьми, девятилетними Стеллой и Эстер.

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16 августа, в свой день рождения, Мадонна обнародовала видео, в котором предстала в том же платье, что и в предыдущем посте, и показала, как танцует на вечеринке.

"С днем рождения меня!" – напела певица. Пост она сопроводила подписью: "Сицилийский клан".

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