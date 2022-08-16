"Исполняется 64!" Мадонна в сильно облегающем платье выставила пятую точку

"От одного льва к другому! С днем рождения, Рокко", – написала она.
Мадонна в посте подчеркнула, что и ее сын, и она по знаку зодиака – львы.
"Исполняется 64!" – отметила подписчица imperiomadonna, говоря о возрасте Мадонны.
В подборку певица включила снимки, на которых запечатлена вместе с Рокко, а также приемными дочерьми, девятилетними Стеллой и Эстер.
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16 августа, в свой день рождения, Мадонна обнародовала видео, в котором предстала в том же платье, что и в предыдущем посте, и показала, как танцует на вечеринке.
"С днем рождения меня!" – напела певица. Пост она сопроводила подписью: "Сицилийский клан".
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Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".
Кроме Рокко, у Мадонны есть биологическая дочь Лурдес (1996). Кроме родных детей, певица воспитывает приемных. Все они – Стелла (2012), Эстер (2012), Мерси Джеймс (2006) и Дэвид Банда (2005) – уроженцы африканского государства Малави.