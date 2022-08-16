Бульвар Шоубиз
 
16 августа, 2022
 
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"Исполняется 64!" Мадонна в сильно облегающем платье выставила пятую точку

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Мадонна: С днем рождения меня!
Мадонна: С днем рождения меня!
Фото: madonna / Instagram

Американская певица Мадонна 15 августа разместила в Instagram подборку снимков, сделанных во время празднования дня рождения ее сына Рокко, которому 11 августа исполнилось 22 года.

"От одного льва к другому! С днем рождения, Рокко", – написала она.

Мадонна в посте подчеркнула, что и ее сын, и она по знаку зодиака – львы.

"Исполняется 64!" – отметила подписчица imperiomadonna, говоря о возрасте Мадонны.

В подборку певица включила снимки, на которых запечатлена вместе с Рокко, а также приемными дочерьми, девятилетними Стеллой и Эстер.

16 августа, в свой день рождения, Мадонна обнародовала видео, в котором предстала в том же платье, что и в предыдущем посте, и показала, как танцует на вечеринке.

"С днем рождения меня!" – напела певица. Пост она сопроводила подписью: "Сицилийский клан".

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Кроме Рокко, у Мадонны есть биологическая дочь Лурдес (1996). Кроме родных детей, певица воспитывает приемных. Все они – Стелла (2012), Эстер (2012), Мерси Джеймс (2006) и Дэвид Банда (2005) – уроженцы африканского государства Малави.

Теги: Мадонна, видео, платье, певица, вечеринка, Стелла, Эстер, Рокко
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