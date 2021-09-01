Бульвар Шоубиз
 
02 сентября, 2021
 
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"Ого, какая горячая". Мадонна в откровенном наряде встала перед камерой на четвереньки

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Мадонна родилась в 1958 году
Мадонна родилась в 1958 году
Фото: madonna / Instagram

62-летняя американская певица Мадона 31 августа разместила в Instagram серию фото, на которых запечатлена в мини-платье с декольте. Ее образ дополнили ажурные перчатки и колготы в сетку.

Артистка позирует на кровати, принимая различные позы. Рядом с ней находится сумка с логотипом известного бренда, который, она, вероятно, таким образом рекламирует.

На заглавном фото Мадонна запечатлена стоящей на четвереньках спиной к объективу.

"Ого, какая горячая", – отреагировали фолловеры.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган. 20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Теги: Мадонна, певица
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