"Ого, какая горячая". Мадонна в откровенном наряде встала перед камерой на четвереньки

Артистка позирует на кровати, принимая различные позы. Рядом с ней находится сумка с логотипом известного бренда, который, она, вероятно, таким образом рекламирует.

На заглавном фото Мадонна запечатлена стоящей на четвереньках спиной к объективу.

"Ого, какая горячая", – отреагировали фолловеры.

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