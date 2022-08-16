Бульвар Шоубиз
 
16 августа, 2022
 
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"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото

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Мейхер продемонстрировала одежду собственного бренда
Мейхер продемонстрировала одежду собственного бренда
Фото: meiherbymeiher / Instagram

Украинская певица Надежда Мейхер 15 августа на странице своего именного бренда одежды в Instagram опубликовала снимки, сделанные на природе.

Мейхер позировала в черном ультракоротком платье и накидке в сетку. Образ она дополнила массивной обувью. 

"Красавица!" – прокомментировал подписчик kemalchomaev946.

"Красиво, вам очень круто в нем, вы очень эффектная", – отметила vita.furmanets.

Контекст:

Мейхер родилась 10 апреля 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы певица объявила о начале сольной карьеры.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – Мария.

Мейхер занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Супруг певицы, российский бизнесмен Михаил Уржумцев называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии. Отношения с Уржумцевым Мейхер не комментирует.

Теги: Россия, Украина, бренд, платье, ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, фото, одежда
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