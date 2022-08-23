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23 августа, 2022
 
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Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео

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Галкин: Спасибо моим зрителям в Варшаве!
Галкин: Спасибо моим зрителям в Варшаве!
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин 23 августа в Instagram опубликовал ролик, снятый в финале своего выступления в Варшаве (Польша).

"Спасибо моим зрителям в Варшаве! Получил от вас заряд невероятной энергии!" – написал он.

Галкин выбрал для выступления одежду в цветах украинского флага – желтые брюки и синий пиджак.

Контекст:

Выступление Галкина в Варшаве состоялось 21 августа.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри уехал из России в Израиль.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

Теги: Россия, Украина, война, концерт, Варшава, видео, Максим Галкин, ролик, шоумен, одежда
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