Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео

"Спасибо моим зрителям в Варшаве! Получил от вас заряд невероятной энергии!" – написал он.

Галкин выбрал для выступления одежду в цветах украинского флага – желтые брюки и синий пиджак.

Контекст:

Выступление Галкина в Варшаве состоялось 21 августа.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри уехал из России в Израиль.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.