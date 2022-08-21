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Джошуа после поражения устроил скандал, завернулся в украинский флаг и назвал Усика "феноменальным". Видео

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Джошуа был расстроен, но воздал Усику должное
Джошуа был расстроен, но воздал Усику должное
Фото: usykaa / Instagram

Экс-чемпион мира по боксу, британский супертяжеловес Энтони Джошуа эмоционально отреагировал на поражение в бою-реванше от чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии IBF, WBA, WBO, IBO и журнала The Ring Александра Усика, сообщает 21 августа телеканал Sky Sports.

Джошуа с командой после объявления результатов покинул ринг вместе со своей командой, но потом, несмотря на попытки ассистентов его отговорить, вернулся в тот момент, когда там должны были чествовать Усика.

В телетрансляцию попал момент, когда Джошуа взял в одну руку титул WBA, в другую – The Ring и что-то выкрикивал в сторону людей в зале. Затем он выбросил два пояса украинца за пределы ринга и пошел к Усику.

Британец завернулся в украинский флаг, взятый у соперника, и сначала в беседе с Усиком усомнился, что тот его победил, а затем взял микрофон и обратился к залу (флаг Усик тем временем вернул себе).

"Если бы вы знали мою историю, вы поняли бы мою страсть. Я не какой-нибудь боксер-любитель с пятилетнего возраста, я не был элитным талантом с юности, мне светила тюрьма", – поделился британский боксер.

Он назвал Усика "офигенным бойцом" и попросил ему поаплодировать.

"Я украду [этот момент], Усик, мне жаль, но это из-за страсти, которую мы вложили в это... Друзья, этот парень побил меня сейчас. Возможно, я мог бы выступить лучше, но это свидетельствует о тяжелой работе, которую он наверняка проделал. Поэтому, пожалуйста, поаплодируйте ему как нашему чемпиону мира в тяжелом весе. Усик – феноменальный талант, трижды "ура" в его честь", – заявил Джошуа.

Отметим, что сразу после поединка Джошуа предложил Усику вместе поднять над головой тот самый флаг Украины, зал встретил этот жест овацией.

Усик 21 августа в бою против Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у британца в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring – он стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Украинец одержал победу раздельным решением судей. Один арбитр отдал победу Джошуа – 113-115, еще две записки судей были в пользу Усика –115-113, 116-112.

Контекст:

В ночь на 26 сентября 2021 года на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.

Промоутер Джошуа Эдди Гирн после боя заявил, что боксер захочет провести реванш с Усиком. Такая опция была предусмотрена в контракте на бой. В октябре Джошуа официально инициировал реванш с Усиком.

Когда началось полномасштабное вторжение РФ, Усик вступил в территориальную оборону. Дом боксера в Ворзеле под Киевом обстреляли российские оккупанты.

Усик получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу в марте.

Теги: бокс, Украина, Великобритания, флаг, Александр Усик, скандал, Энтони Джошуа, WBA, WBO, IBF, The Ring, IBO
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