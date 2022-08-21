Зеленский поздравил Усика с победой над Джошуа: Все, кто казацкого рода, своего не отдадут!

"Тяжелая, но такая важная и нужная победа! Защита титула чемпиона мира – символ того, что все, кто казацкого рода своего не отдадут, будут сражаться за это и обязательно победят!",–- написал президент Украины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

До начала боя Зеленский в вечернем обращении 20 августа в Telegram поддержал Усика.

"Мы всегда говорим честно: ради победы Украины еще предстоит бороться, еще нужно сделать очень многое, еще нужно выстоять и вытерпеть, к сожалению, много боли. Но украинцы уже могут по праву ощущать гордость за себя, за свое государство и своих героев", – сказал глава государства.

Зеленский призвал сограждан держаться вместе и помогать друг другу.

"Держимся вместе! Помогаем друг другу! Восстанавливаем разрушенное! Боремся за всех наших людей. И болеем за тех, кто представляет Украину, сегодня – обязательно за Усика, наш парень!", – отметил президент.

"Верим в себя и в Украину! ", – добавил он.

Усик 21 августа в бою против Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у британца в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring – он стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Усик одержал победу раздельным решением судей. Один арбитр отдал победу Джошуа – 113-115, еще две записки судей были в пользу украинца –115-113, 116-112.