ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Зеленский поздравил Усика с победой над Джошуа: Все, кто казацкого рода, своего не отдадут!

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский поздравил Усика с победой над Джошуа
Зеленский поздравил Усика с победой над Джошуа
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 21 августа в Instagram поздравил украинского боксера Александра Усика, одержавшего победу в бое-реванше против британского тяжеловеса Энтони Джошуа.

"Тяжелая, но такая важная и нужная победа! Защита титула чемпиона мира – символ того, что все, кто казацкого рода своего не отдадут, будут сражаться за это и обязательно победят!",–- написал президент Украины.

До начала боя Зеленский в вечернем обращении 20 августа в Telegram поддержал Усика.

"Мы всегда говорим честно: ради победы Украины еще предстоит бороться, еще нужно сделать очень многое, еще нужно выстоять и вытерпеть, к сожалению, много боли. Но украинцы уже могут по праву ощущать гордость за себя, за свое государство и своих героев", – сказал глава государства.

Зеленский призвал сограждан держаться вместе и помогать друг другу.

"Держимся вместе! Помогаем друг другу! Восстанавливаем разрушенное! Боремся за всех наших людей. И болеем за тех, кто представляет Украину, сегодня – обязательно за Усика, наш парень!", – отметил президент.

"Верим в себя и в Украину! ", – добавил он.

Усик 21 августа в бою против Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у британца в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring – он стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Усик одержал победу раздельным решением судей. Один арбитр отдал победу Джошуа – 113-115, еще две записки судей были в пользу украинца –115-113, 116-112.

Контекст:

В ночь на 26 сентября 2021 года на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.

Промоутер Джошуа Эдди Гирн после боя заявил, что боксер захочет провести реванш с Усиком. Такая опция была предусмотрена в контракте на бой. В октябре Джошуа официально инициировал реванш с Усиком.

Усик до начала полномасштабного вторжения России в Украину говорил о желании провести реванш из Джошуа на НСК "Олимпийский". Гирн также не исключал возможности проведения поединка в Киеве.

Когда началось полномасштабное вторжение РФ, Усик вступил в территориальную оборону. Дом боксера в Ворзеле под Киевом обстреляли российские оккупанты.

Усик получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу в марте.

17 августа на пресс-конференции с Джошуа в Саудовской Аравии Усик вышел в национальном костюме и общался со СМИ на украинском языке.

Теги: бокс, Украина, спорт, Александр Усик, Владимир Зеленский, Энтони Джошуа, WBA, WBO, IBF, IBO
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники
Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи
Зибров спел на станции метро "Майдан Незалежности" свой хит "Хрещатик". Видео
Зибров спел на станции метро "Майдан Незалежности" свой хит "Хрещатик". Видео
Посол Великобритании в Украине Симмонс снялась в вышиванке с банкой собственноручно замаринованных огурцов
Посол Великобритании в Украине Симмонс снялась в вышиванке с банкой собственноручно замаринованных огурцов
"Мудрая женщина". Сумская показала, как и для чего использует кукурузные рыльца. Видео
"Мудрая женщина". Сумская показала, как и для чего использует кукурузные рыльца. Видео
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его ударили люди из команды певицы
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его ударили люди из команды певицы
"Душевно, по-домашнему". Jerry Heil и Леся Никитюк в новом треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"
"Душевно, по-домашнему". Jerry Heil и Леся Никитюк в новом треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото
"Горячая девочка". 59-летняя Лиза Ринна восхитила поклонников стройной фигурой в бикини
"Горячая девочка". 59-летняя Лиза Ринна восхитила поклонников стройной фигурой в бикини
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу
  "На землі, в повітрі і на морі". Пономарев, Тополя, Горбунов и Хома посвятили ВСУ новую песню. Видео
  "На землі, в повітрі і на морі". Пономарев, Тополя, Горбунов и Хома посвятили ВСУ новую песню. Видео
Дочь Кузьмы снялась на фоне достопримечательностей в Вене
Дочь Кузьмы снялась на фоне достопримечательностей в Вене
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото (245217)
2
"Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости (171030)
3
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой (155972)
4
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний" (130140)
5
"За флагом видно животик", "Настя беременна". В сети обсуждают свежее фото Каменских, сделанное в Украине (128654)
6
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя вблизи (56295)
7
"Ох и страшная дверь. Надеюсь, вы ее закрываете". Жена мэра Киева Кличко показала новое фото после заявления о разводе (52839)
8
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу (47059)
 
 
 
 