Зеленский поздравил Усика с победой над Джошуа: Все, кто казацкого рода, своего не отдадут!

"Тяжелая, но такая важная и нужная победа! Защита титула чемпиона мира – символ того, что все, кто казацкого рода своего не отдадут, будут сражаться за это и обязательно победят!",–- написал президент Украины.
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До начала боя Зеленский в вечернем обращении 20 августа в Telegram поддержал Усика.
"Мы всегда говорим честно: ради победы Украины еще предстоит бороться, еще нужно сделать очень многое, еще нужно выстоять и вытерпеть, к сожалению, много боли. Но украинцы уже могут по праву ощущать гордость за себя, за свое государство и своих героев", – сказал глава государства.
Зеленский призвал сограждан держаться вместе и помогать друг другу.
"Держимся вместе! Помогаем друг другу! Восстанавливаем разрушенное! Боремся за всех наших людей. И болеем за тех, кто представляет Украину, сегодня – обязательно за Усика, наш парень!", – отметил президент.
"Верим в себя и в Украину! ", – добавил он.
Усик 21 августа в бою против Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у британца в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring – он стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.
Усик одержал победу раздельным решением судей. Один арбитр отдал победу Джошуа – 113-115, еще две записки судей были в пользу украинца –115-113, 116-112.
В ночь на 26 сентября 2021 года на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.
Промоутер Джошуа Эдди Гирн после боя заявил, что боксер захочет провести реванш с Усиком. Такая опция была предусмотрена в контракте на бой. В октябре Джошуа официально инициировал реванш с Усиком.
Усик до начала полномасштабного вторжения России в Украину говорил о желании провести реванш из Джошуа на НСК "Олимпийский". Гирн также не исключал возможности проведения поединка в Киеве.
Когда началось полномасштабное вторжение РФ, Усик вступил в территориальную оборону. Дом боксера в Ворзеле под Киевом обстреляли российские оккупанты.
Усик получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу в марте.
17 августа на пресс-конференции с Джошуа в Саудовской Аравии Усик вышел в национальном костюме и общался со СМИ на украинском языке.