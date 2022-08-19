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Бой Усик – Джошуа. Где и когда смотреть

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Первый бой Усик выиграл у Джошуа
Первый бой Усик выиграл у Джошуа
Фото: ЕРА

20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии начнется вечер бокса, главным поединком которого станет бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком и бывшим обладателем этих титулов британцем Энтони Джошуа.

Sport Arena сообщает, что бой Усик – Джошуа начнется ориентировочно в 00.30 воскресенья, 21 августа.

Поединок собираются транслировать в более чем 190 странах, боксеры получат по $40 млн.

Помимо чемпионских поясов по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, победитель получит чемпионский пояс по версии журнала The Ring.

В Украине бой Усика и Джошуа будут бесплатно транслировать (права выкупил Усик) на телеканалах "2+2" и Общественном, а также по ссылке на специальном разделе сервиса Megogo.

Букмекеры отдают предпочтение украинцу. На победу Усика контора Parimatch принимает ставки на уровне 1,6, на победу Джошуа – 2,85.

Текстовую онлайн-трансляцию поединка проведет издание "ГОРДОН".

Контекст:

В ночь на 26 сентября 2021 года на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн после боя заявил, что боксер захочет провести реванш с Усиком. Такая опция была предусмотрена в контракте на бой. В октябре Джошуа официально инициировал реванш с Усиком.

Усик до начала полномасштабного вторжения России в Украину говорил о желании провести реванш с Джошуа на НСК "Олимпийский". Хирн тоже не исключал проведения поединка в Киеве.

Когда началось полномасштабное вторжение РФ, Усик вступил в территориальную оборону. Дом боксера в Ворзеле под Киевом был обстрелян российскими оккупантами.

Усик получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу в марте.

17 августа вышел на пресс-конференцию с Джошуа в Саудовской Аравии в национальном костюме и общался со СМИ на украинском.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: бокс, Саудовская Аравия, Александр Усик, реванш, украинец, Энтони Джошуа, WBA, WBO, букмекеры, IBF, The Ring, IBO
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