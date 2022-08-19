Бой Усик – Джошуа. Где и когда смотреть

Sport Arena сообщает, что бой Усик – Джошуа начнется ориентировочно в 00.30 воскресенья, 21 августа.
Поединок собираются транслировать в более чем 190 странах, боксеры получат по $40 млн.
Помимо чемпионских поясов по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, победитель получит чемпионский пояс по версии журнала The Ring.
В Украине бой Усика и Джошуа будут бесплатно транслировать (права выкупил Усик) на телеканалах "2+2" и Общественном, а также по ссылке на специальном разделе сервиса Megogo.
Букмекеры отдают предпочтение украинцу. На победу Усика контора Parimatch принимает ставки на уровне 1,6, на победу Джошуа – 2,85.
Текстовую онлайн-трансляцию поединка проведет издание "ГОРДОН".
В ночь на 26 сентября 2021 года на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.
Промоутер Джошуа Эдди Хирн после боя заявил, что боксер захочет провести реванш с Усиком. Такая опция была предусмотрена в контракте на бой. В октябре Джошуа официально инициировал реванш с Усиком.
Усик до начала полномасштабного вторжения России в Украину говорил о желании провести реванш с Джошуа на НСК "Олимпийский". Хирн тоже не исключал проведения поединка в Киеве.
Когда началось полномасштабное вторжение РФ, Усик вступил в территориальную оборону. Дом боксера в Ворзеле под Киевом был обстрелян российскими оккупантами.
Усик получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу в марте.
17 августа вышел на пресс-конференцию с Джошуа в Саудовской Аравии в национальном костюме и общался со СМИ на украинском.