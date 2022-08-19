Бой Усик – Джошуа. Где и когда смотреть

Sport Arena сообщает, что бой Усик – Джошуа начнется ориентировочно в 00.30 воскресенья, 21 августа.

Поединок собираются транслировать в более чем 190 странах, боксеры получат по $40 млн.

Помимо чемпионских поясов по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, победитель получит чемпионский пояс по версии журнала The Ring.

В Украине бой Усика и Джошуа будут бесплатно транслировать (права выкупил Усик) на телеканалах "2+2" и Общественном, а также по ссылке на специальном разделе сервиса Megogo.

Букмекеры отдают предпочтение украинцу. На победу Усика контора Parimatch принимает ставки на уровне 1,6, на победу Джошуа – 2,85.

Текстовую онлайн-трансляцию поединка проведет издание "ГОРДОН".