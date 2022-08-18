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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Бой Усика с Джошуа, тероборона, футбол. Интервью Бацман с бизнесменом Буткевичем. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с украинским бизнесменом, совладельцем торговой сети "АТБ-Маркет" Геннадием Буткевичем.

Главной темой интервью стал поединок украинского боксера Александра Усика и британца Энтони Джошуа, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

Буткевич говорил об отношениях с Усиком, его характере, подготовке к бою, о том, как они с Усиком в начале войны записались в территориальную оборону, а также о футбольной карьере боксера.

Бизнесмен сравнил Усика с выдающимися американскими боксерами Мохаммедом Али и Майком Тайсоном. 

Буткевич родился в 1958 году в Днепре. Окончил Днепропетровский инженерно-строительный институт и Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара.

В 1995–1997 годах был главой службы безопасности компании Юлии Тимошенко "Единые энергетические системы Украины". 

В 1998 году Буткевич с партнерами зарегистрировали корпорацию АТБ. Сегодня, по данным сайта компании, в 279 населенных пунктах Украины работает более 1000 продовольственных магазинов АТБ, это крупнейшая сеть супермаркетов в стране. 

В рейтинге самых богатых украинцев, составленном журналом "Forbes Украина" в 2021 году, Буткевич с состоянием $530 млн занимал 15-е место.

Теги: бокс, бизнес, Александр Усик, Майк Тайсон, Алеся Бацман, Мохаммед Али, АТБ, Энтони Джошуа, Геннадий Буткевич
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