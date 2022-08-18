Бой Усика с Джошуа, тероборона, футбол. Интервью Бацман с бизнесменом Буткевичем. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Главной темой интервью стал поединок украинского боксера Александра Усика и британца Энтони Джошуа, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

Буткевич говорил об отношениях с Усиком, его характере, подготовке к бою, о том, как они с Усиком в начале войны записались в территориальную оборону, а также о футбольной карьере боксера.

Бизнесмен сравнил Усика с выдающимися американскими боксерами Мохаммедом Али и Майком Тайсоном.

Буткевич родился в 1958 году в Днепре. Окончил Днепропетровский инженерно-строительный институт и Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара.

В 1995–1997 годах был главой службы безопасности компании Юлии Тимошенко "Единые энергетические системы Украины".

В 1998 году Буткевич с партнерами зарегистрировали корпорацию АТБ. Сегодня, по данным сайта компании, в 279 населенных пунктах Украины работает более 1000 продовольственных магазинов АТБ, это крупнейшая сеть супермаркетов в стране.

В рейтинге самых богатых украинцев, составленном журналом "Forbes Украина" в 2021 году, Буткевич с состоянием $530 млн занимал 15-е место.