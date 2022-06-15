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Как бизнес помогает защитникам Украины

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Украина противостоит полномасштабному вторжению РФ 112-е сутки
Украина противостоит полномасштабному вторжению РФ 112-е сутки
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские компании с начала полномасштабного вторжения помогают защитникам страны. В апреле "ГОРДОН" писал о том, какую помощь крупный бизнес оказывает территориальной обороне. С тех пор объемы переданного оборудования выросли, часть компаний поддерживают как военных, так и нуждающихся в помощи вынужденных переселенцев и людей в горячих точках. Многие бизнесы в отчетах указывают общую сумму, направленную на поддержку Украины, не выделяя именно милитарную помощь и не конкретизируя ее.

Фото: oilandgas.dtek.com
Фото: oilandgas.dtek.com

За последние две недели группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского передала 2100 бронежилетов, 1000 кевларовых касок, а также три разведывательных дрона военнослужащим Нацгвардии и территориальной обороны, защищающим Запорожскую и Днепропетровскую области. В целом с начала полномасштабного вторжения группа выделила 1,18 млрд грн на помощь Украине. Именно помощь ВСУ – основной вектор благотворительной активности группы. Так, "Метинвест" передал 1000 комплектов амуниции для спецназа Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Стоимость оснащения составила 74 млн грн.

Кроме того, компания обеспечила более 100 тыс. бронежилетов для украинских военных. Это количество закроет значительную часть потребностей ВСУ, в том числе и мобилизованных сотрудников "Метинвеста", отметили в компании. Еще 10 млн грн потратили на более чем 400 дронов, комплекты приборов ночного видения и спецкаски. Транспорт, турникеты, противотанковые ежи также в списке того, что "Метинвест" регулярно передает защитникам страны.

Компания ДТЭК Ахметова отдала на поддержку ВСУ, ТрО и помощь населению в общей сложности 491 млн грн. Для украинских военных закупали средства защиты, медикаменты, из собственного автопарка компания выделила 142 внедорожника и микроавтобуса, передала более 30 тыс. литров конденсата и дизельного топлива. 

По официальным данным, с 24 февраля по 1 июня бизнесы СКМ, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" предоставили в общей сложности 2,4 млрд грн или около $80 млн помощи Украине. 

Фото: unn.com.ua
Фото: unn.com.ua

Основной акционер производителя курятины МХП Юрий Косюк передал армии продукцию компании на примерно 575 млн грн. "Социальный центр МХП" и Фонд "МХП-Громади" занимаются закупками автомобилей для фронта. 

Фото: delo.ua
Фото: delo.ua

В начале полномасштабного вторжения России в Украину собственница компании "Эпицентр" Галина Герега заявила, что уже потрачено более 100 млн грн на помощь ВСУ, территориальной обороне и волонтерам. Также в  компании сообщили, что весь транспортный парк компании "Эпицентр" привлечен к оказанию помощи защитникам Украины: грузовики, автобусы, строительная техника, экскаваторы, машины доставки переданы на нужды армии.

С помощью покупателей сети магазинов было собрано еще 2 млн грн для ВСУ. Журнал "Forbes Украина" оценил помощь "Эпицентра" за три месяца в более чем 300 млн грн – Украине в целом. Но какую именно сумму вложили в помощь ВСУ и ТрО, издание не указывает.

Фото: gmk.center
Фото: gmk.center

Производственная компания "Интерпайп" изготавливает противотанковые ежи, передает трубы для производства кроватей для ВСУ, наладила выпуск пластин для бронежилетов. Также Фонды Виктора и Елены Пинчук и "Интерпайп" передали более 50,5 тыс. аптечек для военных, в состав которых входят турникеты, кровоостанавливающие средства Celox и бандажи. 

В июне "Интерпайп" снабдил военных Днепропетровской области запчастями и спецтехникой на 2,4 млн грн – это 80 шин и более 30 аккумуляторов. Также военные получили шесть зарядных станций и солнечные панели, которые необходимы для питания техники в полевых условиях. От "Интерпайп" военные получили 40 спутниковых телефонов, портативные электростанции, ретрансляторы связи и другую технику.

Общая помощь Пинчука Украине составила $25 млн, но это последняя официально обнародованная цифра за 9 мая, также в фонде не указывают, какая часть этой суммы потрачена именно на милитарную помощь.

Фото: infonavigator.com.ua
Фото: infonavigator.com.ua

Последняя помощь крупнейшей аграрной компании Kernel – тепловизоры на €750 тыс., на них купили 386 устройств. Всего же компания предоставила стране более 600 млн грн помощи. Эту сумму Kernel также указывает как общую по всем благотворительным векторам за 90 дней войны. Из нее более 250 млн грн пошло на закупку снаряжения и оборудования для военных. Защитники Украины получили от компании бронежилеты, каски, тепловизоры, квадрокоптеры, автомобили и спецтехнику.

Отдельное направление – это обеспечение армии медикаментами, турникетами, рентген-аппаратами и другим оборудованием. Компания, по ее словам, наладила бесперебойную поставку продовольствия армейским подразделениям и организовала собственное производство консервов для них. 

Фото: dmzua / Facebook
Фото: dmzua / Facebook

Днепровский металлургический завод (ДМЗ DCH Steel) передал для нужд обороны металлопрокат и металлолом на более чем 2 млн грн. Автотранспортный цех завода передал ВСУ грузовые и грузопассажирские автомобили, а теробороне – десятки шин для укрепления блокпостов.

Фото: kr.informator.ua
Фото: kr.informator.ua

Горнодобывающая компания "Рудомайн" на потребности ВСУ и теробороны передала 15 млн грн и приняла участие в подготовке к обороне Кривого Рога и Днепропетровской области: для этого она задействовала 250 работников и 42 единицы техники.

Предприятие передало экскаваторы, бульдозеры, краны, топливозаправщики и другую технику. Кроме того, "Рудомайн" предоставил песок, щебень и металл для организации обороны города. С начала войны "Рудомайн" закупил и поставил Вооруженным силам Украины 21 внедорожник.

Фото: autocentre.ua
Фото: autocentre.ua

За три месяца войны совладелец АТБ Геннадий Буткевич предоставил государству помощь на сумму 300 млн грн – это и благотворительность, и помощь ВСУ совокупно. Из них 11,6 млн грн пошли на покупку 17 автомобилей (в том числе бронированных) для ВСУ. Также Буткевич купил беспилотник за 42 млн грн. На остальные нужды армии от направил еще 36 млн грн.

Кроме того, магазины сети АТБ собирают помощь для подразделений ВСУ и ТрО и благодаря добровольным пожертвованиям посетителей уже собрали и передали более 200 тонн необходимых товаров и продуктов.

Фото: maximum.fm
Фото: maximum.fm

С начала войны сеть заправок ОККО бесплатно кормит защитников Украины, несущих службу в горячих точках, и передала на нужды обороны и для помощи пострадавшим от войны более 50 млн грн.

Компания предоставила горючее благотворительному фонду "Вернись живым" (в начале июня отгружена очередная партия нефтепродуктов объемом более 11 тыс. л, а в конце февраля – 50 тыс. л), около 2 млн грн компания перечислила на приобретение грузовых автомобилей. 

Фото: novaposhta.ua
Фото: novaposhta.ua

"Нова пошта" в первый же день войны перевела на нужды украинской армии 25 млн грн. Недавно компания запустила новую услугу, позволяющую всем клиентам принять участие в помощи ВСУ: 10 грн от каждой комиссии с перевода при оплате автосписанием или онлайн будут перечисляться на специальный счет Нацбанка для ВСУ. За первый месяц работы такой опции "Нова пошта" перечислила ВСУ 3,4 млн грн.

Фото: EPA
Фото: EPA

Украинская платформа для торговли криптовалютами WhiteBIT выкупила на аукционе кубок песенного конкурса "Евровидение 2022", который в этом году получила группа Kalush Orchestra. Трофей криптобиржа приобрела за $900 тыс., все средства обещают направить на приобретение комплекса беспилотников PD-2 для украинской армии.

Фото: Slots City Foundation / Facebook
Фото: Slots City Foundation / Facebook

Игорный бренд Slots City за каждый успешный депозит переводит 10 грн в помощь стране. Благодаря этой инициативе только в апреле было собрано 350 тыс. грн. За 210 тыс. грн приобрели внедорожник для нужд ВСУ, еще 100 тыс. грн передали на обеспечение питания теробороны в Одесской области, остальные 40 тыс. грн направили на закупку амуниции для бойцов.

Согласно отчету за май, еще за месяц было собрано 680 тыс. грн. Из них 500 тыс. отдали на оборудование для полка ССО "Азов", еще 110 тыс. грн передали на покупку дрона разведбатальону, который находится на таврическом направлении, 40 тыс. грн потратили на покупку обмундирования для бойцов 228-го батальона территориальной обороны Харькова, 30 тыс. грн передали в отдельный разведбатальон.

Фото: tribuna.com (архив)
Фото: tribuna.com (архив)

Организатор игорного бизнеса Parimatch Ukraine сделал финальный донат в сборе на установку для сбивания вражеских дронов на сумму 1 млн грн. Это был сбор денег, инициированный фондом KOLO и DOU.ua, запустили сбор на ПВО для бригады штурмовой пехоты. Это установка, которая называется SKY CTRL, она видит мелкие летающие объекты даже ночью и сбивает их с курса. За восемь дней IТ-сообщество собрало более 7 млн грн, закрыли сбор благодаря вкладу Parimatch.

1 июня во время матча сборной Украины со сборной Шотландии, который комментировал украинский волонтер и шоумен Сергей Притула, состоялся сбор денег для украинских военных. На протяжении трансляции зрители пожертвовали 2 млн 200 тыс. грн. Во время трансляции Parimatch Ukraine умножили эту сумму втрое и задонатили еще 4,5 млн грн. Благодаря этому Притула смог купить 1500 планшетов для защитников Украины.  

Теги: СКМ, бизнес, ДТЭК, Метинвест, благотворительность, Новая почта, волонтеры, Фонд Рината Ахметова, ВСУ, АТБ, ОККО, Сергей Притула, Кернел, Геннадий Буткевич, DCH, Мироновский хлебопродукт, Эпицентр, Интерпайп Украина, Kalush Orchestra, Рудомайн
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