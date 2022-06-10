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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ДТЭК передал защитникам Полтавcкой области еще 39 тыс. л топлива

В общей сложности ВСУ и тероборона Полтавской области получили от ДТЭК более 60 тыс. л горючего конденсата
В общей сложности ВСУ и тероборона Полтавской области получили от ДТЭК более 60 тыс. л горючего конденсата
Фото: oilandgas.dtek.com

Группа ДТЭК передала еще 39 тыс. литров газового конденсата на нужды вооруженных сил Украины и территориальной обороны в Полтавской области. Об этом говорится в сообщении компании "ДТЭК Нафтогаз".

"Полтавщина стала надежным тылом и большим гуманитарным хабом. Вся область, все наши люди сплотились ради победы: военные, терробороны, медики, спасатели, волонтеры, власть и бизнес. Итого победим", – сказал председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

В общей сложности ВСУ и тероборона Полтавской области получили от ДТЭК более 60 тыс. л горючего конденсата, а также восемь единиц транспорта.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину группа ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова направила в поддержку ВСУ, сил территориальной обороны и гуманитарную помощь 491 млн гривен.

Теги: транспорт, ДТЭК, помощь, Полтавская область, Полтавская ОГА, Дмитрий Лунин
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