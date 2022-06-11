ВСУ получили очередную партию бронежилетов от "Метинвеста"

Всего компания передаст более 100 тыс. бронежилетов для ВСУ и теробороны Фото: Метінвест / Facebook

"Это очередной транш помощи – мы предоставляли этой воинской части бронежилеты и каски уже дважды. В дальнейшем у нас есть договоренность с руководством воинской части, в зависимости от сложившихся у них потребностей, передавать еще снаряжение", – отметил генеральный директор комбината "Запорожсталь" группы "Метинвест" Александр Мироненко.

Плиты к бронежилетам были произведены на предприятиях "Метинвеста".

"Ребят, которые получают снаряжение, я знаю давно. Часть из них воюет в Авдеевке. Я очень надеюсь, что эта амуниция поможет нашим защитникам", – отметил народный депутат Муса Магомедов.

За последние две недели "Метинвест" передал 2100 бронежилетов, 1000 кевларовых касок, а также три разведывательных дрона военнослужащим Национальной гвардии Украины и территориальной обороны, защищающим Запорожскую и Днепропетровскую области. Всего компания передаст более 100 тыс. бронежилетов для ВСУ и теробороны. Часть амуниции производится из сертифицированной спецстали собственного производства предприятий "Метинвеста", другая – закупается за границей.

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