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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ получили очередную партию бронежилетов от "Метинвеста"

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Всего компания передаст более 100 тыс. бронежилетов для ВСУ и теробороны
 Всего компания передаст более 100 тыс. бронежилетов для ВСУ и теробороны
Фото: Метінвест / Facebook

Военнослужащие Вооруженных сил Украины получили очередную партию средств защиты от компании "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского – 500 бронежилетов, 200 защитных касок и дрон. Об этом пресс-служба компании сообщила 10 июня.

"Это очередной транш помощи – мы предоставляли этой воинской части бронежилеты и каски уже дважды. В дальнейшем у нас есть договоренность с руководством воинской части, в зависимости от сложившихся у них потребностей, передавать еще снаряжение", – отметил генеральный директор комбината "Запорожсталь" группы "Метинвест" Александр Мироненко.

Плиты к бронежилетам были произведены на предприятиях "Метинвеста". 

"Ребят, которые получают снаряжение, я знаю давно. Часть из них воюет в Авдеевке. Я очень надеюсь, что эта амуниция поможет нашим защитникам", – отметил народный депутат Муса Магомедов.

За последние две недели "Метинвест" передал 2100 бронежилетов, 1000 кевларовых касок, а также три разведывательных дрона военнослужащим Национальной гвардии Украины и территориальной обороны, защищающим Запорожскую и Днепропетровскую области. Всего компания передаст более 100 тыс. бронежилетов для ВСУ и теробороны. Часть амуниции производится из сертифицированной спецстали собственного производства предприятий "Метинвеста", другая – закупается за границей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Метинвест, помощь, бронежилеты, Запорожсталь, ВСУ, территориальная оборона, Муса Магомедов
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