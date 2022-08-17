"Мы рождены, чтобы бороться". Усик вышел на пресс-конференцию с Джошуа в национальном костюме и спел гимн сечевых стрельцов. Видео

"Мы рождены, чтобы бороться: за жизнь, пояса или просто за что-то", – отметил боксер, подчеркнув, что этот бой важен для него и для Украины.

После общения со СМИ и фотосессии с Джошуа Усик спел припев гимна сечевых стрельцов ("Ой, у лузі червона калина") – песни, которая стала одним из символов украинского сопротивления российским оккупантам.

Бой Усика и Джошуа состоится в Джидде 20 августа поздно вечером. Как сообщает "Еспресо", поединок будут транслировать Megogo, канал "2+2", региональные филиалы Общественного, также его можно будет смотреть по ссылке на специальный раздел Megogo. Студия начнет работу в 22.00.