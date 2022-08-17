ГОРДОН
 
 
СПОРТ

"Мы рождены, чтобы бороться". Усик вышел на пресс-конференцию с Джошуа в национальном костюме и спел гимн сечевых стрельцов. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Усик вышел на пресс-конференцию в украинском костюме
Усик вышел на пресс-конференцию в украинском костюме
Скриншот: Sky Sports Boxing / YouTube

Украинский боксер Александр Усик 17 августа вышел на пресс-конференцию с британским боксером Энтони Джошуа в Саудовской Аравии в национальном костюме и общался со СМИ на украинском. Трансляцию вел Sky Sports Boxing, запись фрагментов мероприятия опубликовали на фан-странице Усика и его кума, украинского боксера Василия Ломаченко в Facebook.

"Мы рождены, чтобы бороться: за жизнь, пояса или просто за что-то", – отметил боксер, подчеркнув, что этот бой важен для него и для Украины.  

https://www.facebook.com/100063771901549/videos/610713480704284/

После общения со СМИ и фотосессии с Джошуа Усик спел припев гимна сечевых стрельцов ("Ой, у лузі червона калина") – песни, которая стала одним из символов украинского сопротивления российским оккупантам. 

https://www.facebook.com/100063771901549/videos/634984221292332/

Бой Усика и Джошуа состоится в Джидде 20 августа поздно вечером. Как сообщает "Еспресо", поединок будут транслировать Megogo, канал "2+2", региональные филиалы Общественного, также его можно будет смотреть по ссылке на специальный раздел Megogo. Студия начнет работу в 22.00. 

Контекст:

В ночь на 26 сентября 2021 года на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн после боя заявил, что боксер захочет провести реванш с Усиком. Такая опция была предусмотрена в контракте на бой. В октябре Джошуа официально инициировал реванш с Усиком.

Усик до начала полномасштабного вторжения России в Украину говорил о желании провести реванш с Джошуа на НСК "Олимпийский". Хирн тоже не исключал проведения поединка в Киеве.

Когда началось полномасштабное вторжение РФ, Усик вступил в территориальную оборону. Дом боксера в Ворзеле под Киевом был обстрелян российскими оккупантами.

Усик получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу в марте. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Саудовская Аравия, Александр Усик, война России против Украины, фотосессия, пресс-конференция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Минкульте прокомментировали решение Госкино о ликвидации Довженко-Центра
В Минкульте прокомментировали решение Госкино о ликвидации Довженко-Центра
  Мать Кузьмы: Как пережить смерть сына? Это не переживается. Это просто в другом измерении
  Мать Кузьмы: Как пережить смерть сына? Это не переживается. Это просто в другом измерении
"Воин, который оставил работу за границей и вернулся защищать страну". Дикусар сообщил о смерти побратима
"Воин, который оставил работу за границей и вернулся защищать страну". Дикусар сообщил о смерти побратима
В Госкино заявили о реорганизации Довженко-Центра. В институции намерения чиновников назвали посягательством на национальную память
В Госкино заявили о реорганизации Довженко-Центра. В институции намерения чиновников назвали посягательством на национальную память
Лопес и Аффлек спустя месяц после регистрации брака пригласили гостей на свадебную вечеринку. СМИ рассказали, где и когда она состоится
Лопес и Аффлек спустя месяц после регистрации брака пригласили гостей на свадебную вечеринку. СМИ рассказали, где и когда она состоится
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z"
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z"
  Каменских рассказала, с кем после возвращения в Украину встретилась в первую очередь
  Каменских рассказала, с кем после возвращения в Украину встретилась в первую очередь
"Такая красавица, вся в маму". Восьмилетняя дочь Пугачевой и Галкина спела песню, которую написала сама. Видео
"Такая красавица, вся в маму". Восьмилетняя дочь Пугачевой и Галкина спела песню, которую написала сама. Видео
"Нежный пожар". Звезда "Крепостной" станцевала на пилоне в поддержку ВСУ. Видео
"Нежный пожар". Звезда "Крепостной" станцевала на пилоне в поддержку ВСУ. Видео
В Украине стартовал нацотбор на "Евровидение 2023". Названо имя музыкального продюсера
В Украине стартовал нацотбор на "Евровидение 2023". Названо имя музыкального продюсера
"Ты превосходна!" 41-летняя Кардашян засветила бюст в бассейне
"Ты превосходна!" 41-летняя Кардашян засветила бюст в бассейне
В США скончался 81-летний режиссер "Трои" Вольфганг Петерсен
В США скончался 81-летний режиссер "Трои" Вольфганг Петерсен
"Какое чувство ритма! Как синхронно!" Гордон показал, как они "станцевали" вместе с Кличко
"Какое чувство ритма! Как синхронно!" Гордон показал, как они "станцевали" вместе с Кличко
"Только папа не меняется!" Галкин показал, как выглядел он и его сын Гарри в разные годы
"Только папа не меняется!" Галкин показал, как выглядел он и его сын Гарри в разные годы
Дорофеева, Monatik, Полякова и другие. Восемь украинских знаменитостей, которые уже вернулись в Украину
Дорофеева, Monatik, Полякова и другие. Восемь украинских знаменитостей, которые уже вернулись в Украину
"Я за тебя до конца". Жена командира "Азова" Прокопенко показала фото с мечом, снятое ее супругом
"Я за тебя до конца". Жена командира "Азова" Прокопенко показала фото с мечом, снятое ее супругом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения (371090)
2
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини (100592)
3
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой (59746)
4
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото (48296)
5
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото (44877)
6
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы (35431)
7
Жена министра обороны Украины Резникова высказалась о президентских амбициях мужа (33812)
8
Укрытие с запасом продуктов и панорамные окна. Мэр Львова Садовый показал свой двухэтажный особняк, расположенный на возвышенности. Видео (31693)
 
 
 
 