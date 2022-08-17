"Мы рождены, чтобы бороться". Усик вышел на пресс-конференцию с Джошуа в национальном костюме и спел гимн сечевых стрельцов. Видео

"Мы рождены, чтобы бороться: за жизнь, пояса или просто за что-то", – отметил боксер, подчеркнув, что этот бой важен для него и для Украины.
После общения со СМИ и фотосессии с Джошуа Усик спел припев гимна сечевых стрельцов ("Ой, у лузі червона калина") – песни, которая стала одним из символов украинского сопротивления российским оккупантам.
Бой Усика и Джошуа состоится в Джидде 20 августа поздно вечером. Как сообщает "Еспресо", поединок будут транслировать Megogo, канал "2+2", региональные филиалы Общественного, также его можно будет смотреть по ссылке на специальный раздел Megogo. Студия начнет работу в 22.00.
В ночь на 26 сентября 2021 года на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.
Промоутер Джошуа Эдди Хирн после боя заявил, что боксер захочет провести реванш с Усиком. Такая опция была предусмотрена в контракте на бой. В октябре Джошуа официально инициировал реванш с Усиком.
Усик до начала полномасштабного вторжения России в Украину говорил о желании провести реванш с Джошуа на НСК "Олимпийский". Хирн тоже не исключал проведения поединка в Киеве.
Когда началось полномасштабное вторжение РФ, Усик вступил в территориальную оборону. Дом боксера в Ворзеле под Киевом был обстрелян российскими оккупантами.
Усик получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу в марте.