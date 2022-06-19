Утверждена дата реванша Усика и Джошуа. Бой пройдет в Саудовской Аравии

Об этом сообщила в Instagram промоутерская компания Matchroom Boxing.

Бой пройдет 20 августа в городе Джидда (Саудовская Аравия).

Контекст:

В ночь на 26 сентября 2021 года на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн после боя заявил, что боксер захочет провести реванш с Усиком. Такая опция была предусмотрена в контракте на бой. В октябре Джошуа официально инициировал реванш с Усиком.

Усик до начала полномасштабного вторжения России в Украину говорил о желании провести реванш с Джошуа на НСК "Олимпийский". Хирн тоже не исключал проведения поединка в Киеве.

Когда началось полномасштабное вторжение РФ, Усик вступил в территориальную оборону. В марте он получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу. Объясняя это решение, он говорил, что так "больше поможет своей стране, чем бегая по Киеву или стоя с автоматом в теробороне".