Усик – Джошуа. Онлайн-трансляция боя – реванша

15.23. Мэр Киева и бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко поддержал Усика, обнародовав мотивирующее видео в Facebook.

"Сегодня состоится еще одно сражение за Украину. Пусть это и спортивный поединок, но для нас сегодня важны победы во всем. Александр Усик выйдет в ринг в Саудовской Аравии с украинским флагом и под гимн Украины. Миллионы людей во всем мире будут смотреть реванш Усик – Джошуа. Победу Украины увидит весь мир. Саша, мы верим в тебя, болеем, держим кулаки, победа будет за нами. Слава Украине", – сказал Кличко.





15.00. Хотя с Фьюри все сложно. Его ко-промоутер Боб Арум, например, ожидает, что тот вернется в ринг для встречи с победителем реванша Усик-Джошуа.

"Я не сомневаюсь, что это единственный бой, который может заинтересовать Тайсона Фьюри", .– цитирует промоутера BoxingScene.

14.55. На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые украинец сенсационно отобрал у Джошуа в сентябре прошлого года, а также титул чемпиона по версии журнала "The Ring", который стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

14.45 До того, как Джошуа и Усик выйдут в ринг, ожидается еще три боя в основном карде: Каллум Смит (28-1-0) – Матье Бодерлик (21-0-0), Филип Хргович (14-0-0) – Чжан Чжилэй (24-0-1), Баду Джек (26-3-3) – Ричард Ривера (21-0-0). Поэтому более точное время боя-реванша пока никто назвать не может.

14.30 Бой Усик - Джошуа, как ожидается, начнется не ранее 00.00 21 августа по киевскому времени. Поединок собираются транслировать в более чем 190 странах

14.15. В Украине бой Усика и Джошуа будут бесплатно транслировать (права выкупил Усик) на телеканалах "2+2" и Общественном, а также по ссылке в специальном разделе сервиса Megogo.

14.05. Добрый день! Сегодня, как считают многие эксперты, бой года в мировом боксе. Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Усик – Джошуа. Присоединяйтесь!