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Усик – Джошуа. Онлайн-трансляция боя – реванша

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Реванш Усик-Джошуа - бой года
Реванш Усик-Джошуа - бой года
Фото: usykaa / Instagram

В ночь с 20 на 21 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии пройдет бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком и бывшим обладателем этих титулов британцем Энтони Джошуа. Ориентировочное начало боя – 00.00 по Киеву. Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

15.23. Мэр Киева и бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко поддержал Усика, обнародовав мотивирующее видео в Facebook.

"Сегодня состоится еще одно сражение за Украину. Пусть это и спортивный поединок, но для нас сегодня важны победы во всем. Александр Усик выйдет в ринг в Саудовской Аравии с украинским флагом и под гимн Украины. Миллионы людей во всем мире будут смотреть реванш Усик – Джошуа. Победу Украины увидит весь мир. Саша, мы верим в тебя, болеем, держим кулаки, победа будет за нами. Слава Украине", – сказал Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/593580425630751/


15.00. Хотя с Фьюри все сложно. Его ко-промоутер Боб Арум, например, ожидает, что тот вернется в ринг для встречи с победителем реванша Усик-Джошуа.

"Я не сомневаюсь, что это единственный бой, который может заинтересовать Тайсона Фьюри", .– цитирует промоутера BoxingScene.

14.55. На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые украинец сенсационно отобрал у Джошуа в сентябре прошлого года, а также титул чемпиона по версии журнала "The Ring", который стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

14.45 До того, как Джошуа и Усик выйдут в ринг, ожидается еще три боя в основном карде: Каллум Смит (28-1-0) – Матье Бодерлик (21-0-0), Филип Хргович (14-0-0) – Чжан Чжилэй (24-0-1), Баду Джек (26-3-3) – Ричард Ривера (21-0-0). Поэтому более точное время боя-реванша пока никто назвать не может.

14.30 Бой Усик - Джошуа, как ожидается, начнется не ранее 00.00 21 августа по киевскому времени. Поединок собираются транслировать в более чем 190 странах

14.15. В Украине бой Усика и Джошуа будут бесплатно транслировать (права выкупил Усик) на телеканалах "2+2" и Общественном, а также по ссылке в специальном разделе сервиса Megogo.

14.05. Добрый день! Сегодня, как считают многие эксперты, бой года в мировом боксе. Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Усик – Джошуа. Присоединяйтесь!

Контекст:

В ночь на 26 сентября 2021 года на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн после боя заявил, что боксер захочет провести реванш с Усиком. Такая опция была предусмотрена в контракте на бой. В октябре Джошуа официально инициировал реванш с Усиком.

Усик до начала полномасштабного вторжения России в Украину говорил о желании провести реванш с Джошуа на НСК "Олимпийский". Хирн тоже не исключал проведения поединка в Киеве.

Когда началось полномасштабное вторжение РФ, Усик вступил в территориальную оборону. Дом боксера в Ворзеле под Киевом был обстрелян российскими оккупантами.

Усик получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу в марте.

17 августа на пресс-конференцию с Джошуа в Саудовской Аравии Усик вышел в национальном костюме и общался со СМИ на украинском.

Теги: бокс, Украина, спорт, Александр Усик, реванш, украинцы, Энтони Джошуа, WBA, WBO, Эдди Хирн, IBF, IBO
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