Буткевич: Масштаб человека определяется величиной проблемы, способной вывести его из себя. Так вот Усика из себя вывести невозможно

Буткевич: Я, наверное, как и многие в Украине и Европе, думал, что вторжение РФ закончится очень быстро. Потому как "вторая армия мира", такая мощь, такая техника... Но украинцы показали то, что это не так Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В бою с Джошуа Усик доказал, что он такой же техничный, как и Мохаммед Али. А может, даже и лучше

– Геннадий Владиславович, здравствуйте.

– Добрый день.

– Мы с вами записываем интервью накануне большого события – боя, который в эту субботу, 20 августа, состоится в Саудовской Аравии. Украинец Александр Усик будет защищать спортивную честь Украины. Я хочу у вас спросить как у его большого друга, как у человека, который его очень хорошо знает, поддерживает, помогает в разных направлениях. Я вспоминаю ваше интервью с Дмитрием Гордоном, которое вы записали, наверное, пару лет назад.

– Да, где-то так.

– И которое посмотрели миллионы человек. Вы там впервые, мне кажется, заявили во всеуслышание, что Александр Усик – это наша гордость, украинский Мохаммед Али, который будет известен и прославит Украину на весь мир. Подтверждаете?

– Да. Я сказал о том, что он станет таким, как Мохаммед Али, когда перейдет в супертяжелую весовую категорию.

– И, собственно говоря, так и произошло.

– Да. Он перешел в супертяжелый вес. И в бою с Джошуа он доказал, что он такой же техничный, как и Мохаммед Али. А может, даже и лучше.

– Как сейчас подготовка происходит? Волнуется Александр? На ваш взгляд, он готов полностью?

– Сила его в том, что он психологически очень устойчив. В Америке первый бор в супертяже у него был, кажется, в Чикаго. И я привез куртку, которую мы пошили для него, с аббревиатурой АТБ. Красивая куртка. Но опаздывали чуть-чуть. И я привез ее в день боя. Я его стал искать – не могу найти. Мне говорят: "Он в номере". Прихожу к нему в номер, а он заспанный. В день боя. Спортсмены понимают, что такое быть заспанным. Он больше часа спал. То есть психологически он очень устойчив. И вывести его из себя очень сложно.

– Он после этого победил?

– Да. Ну он же не проигрывал пока. И я думаю, дай бог, не проиграет вообще.

Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

– Он не только ваш друг, но он и ваш побратим по оружию. Если раньше вы охотились вместе, то после 24 февраля, после широкомасштабного вторжения России в Украину, и он, и вы взяли в руки оружие и организовали территориальную оборону в Киеве. Как это было?

– Ну, мы не организовывали тероборону – мы вошли в нее и дали пример для своих близких, знакомых, как нужно себя вести в данный момент.

Масштаб человека определяется величиной проблемы, способной вывести его из себя. Так вот Усика из себя вывести невозможно

– Как он себя проявил? Вспомните, как для вас началось 24 февраля.

– Ну, для меня, во-первых, это был шок. Я не мог себе даже представить, что такое может быть в ХХІ веке. Ну а встретились мы на следующий день у нас в клубе. И в этот же день приняли решение, что нужно делать именно так, как мы сделали.

– Были опасные моменты в те дни?

– Нет, опасности не было. Я, наверное, как и многие в Украине и Европе, думали, что это будет очень быстро. Потому как "вторая армия мира", такая мощь, такая техника... Но украинцы показали то, что это не так. Так получилось, что к нам они не дошли. Но в первые дни мы их ждали, конечно, и были уверены, что они придут и будут столкновения.

– И были готовы к этому?

– Морально мы были готовы.

– Я думаю, что морально орки не были готовы. Учитывая то, кто их готов был встречать.

– Навыки некоторые есть, конечно.

– Вы будете вместе с Александром во время боя?

– Да, я лечу завтра.

– Как он готовится? Как оцениваете его готовность?

– Он очень любит тренироваться, в этом его сила. Ждать тренировку, как праздник, – это большое дело для спортсмена. Я знаю, что он в период тренировочного процесса плавал по 10 км, проезжал на велосипеде по 100 км, нырял под воду и задерживал дыхание на 4 минуты 45 секунд.

Фото предоставлено Геннадием Буткевичем

– Ух ты!

– Готов он физически и психологически очень сильно. И это для Джошуа большой-большой вопрос.

– Но сегодня его победа – не просто спортивная победа. Сегодня его победа для Украины, для воюющей страны имеет огромное символическое значение. Правда?

– Конечно. В этот момент, безусловно, это фактор, который покажет, как украинцы сильны духом. И не только Ломаченко и Усик, а и украинские воины. Весь мир говорит об украинцах. Раньше знали Шевченко, Кличко, Усика, Ломаченко. А сейчас знают президента, мэров, которые проявляют себя сильно.

– Азовцы, наши герои.

– Сейчас всех не назовешь. А кого-то не назовешь – будет неудобно.

– Украинская армия в целом, каждый украинский воин. Геннадий Владиславович, если говорить о человеческих историях, которые характеризуют Усика… может быть, смешных, может быть, трогательных, может быть, сентиментальных или наоборот очень жестких…

– Перед боем с Чисорой мне приснился сон, что кто-то из наших боксирует и получает очень сильный встречный кросс. Падает лицом вниз, судороги начинаются. Я проснулся в холодном поту. Я рассказал это Александру. Он улыбнулся и сказал: "Теперь я точно знаю, что у него выиграю". Другой бы человек подумал: сон приснился какой-то не очень. А у него все наоборот. Он психологически устойчивый, уверенный в себе. Масштаб человека определяется величиной проблемы, способной вывести его из себя. Так вот Усика из себя вывести невозможно.

– Класс. Такому можно позавидовать.

– Да. Такой реально он есть.

– Он же многостаночник. Ко всему вышеперечисленному, он футболист в вашей футбольной команде "Полесье".

– Да. Он член команды. Они очень переживают за него. Но это еще раз показывает, какой он скоординированный. Играть в футбол – это очень хорошее подспорье для бокса... Основа бокса – это ноги. Ударить, руками махать – все одинаково, а вот как ногами подойти или отойти от удара – это координация.

Фото предоставлено Геннадием Буткевичем

Я говорил, что Усик – украинский Мухаммед Али. Я думаю, что он будет и нашим Майком Тайсоном

– Вы тоже боксом занимались?

– Да, немножко понимаю в боксе. И в футбол я играл, и боксом занимался, и на соревнованиях был...

– Практически профессионально боксом вы занимались…

– Да. Ну как профессионально? В детстве у меня было два вида спорта, в которых я участвовал в соревнованиях, – футбол и бокс...

– И сейчас тоже и футбольную индустрию, и украинский бокс поддерживаете.

– Ну да, стараемся.

– Геннадий Владиславович, на какой позиции Усик играет в футбол?

– Нападающего.

– Нападающий. Прекрасно. Кем он еще может быть?! Когда Усик выходит на поле, как с ним другие футболисты себя ведут?

– Видео есть. С уважением к нему относятся.

– С уважением... Это вы так очень политкорректно…

– Боятся – значит, уважают.

– Врассыпную, в общем. Да?

– Не в рассыпную, но да, есть такое. Видно, что с уважением.

– Чтобы руки и ноги целыми остались. Правда, что он в сутки выпивает в рамках подготовки 4–6 литров воды?

– Ну, этого я не знаю. Мы с ним на эту тему не делились. Но я знаю точно, что он делает все правильно.

Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

– Пожелаем ему успеха.

– Я Дмитрию говорил, что он украинский Мухаммед Али. Я думаю, что он еще будет нашим Майком Тайсоном.

– Как мы ставки с вами повышаем... Это прекрасно. В любом случае мы держим кулаки, вся Украина болеет за вас, за то, чтобы вы привезете победу. Мы желаем только успеха и только победы.

– Так и будет. Спасибо.

– Геннадий Владиславович, ну вы же понимаете, что я вас без анекдота отпустить не могу. У вас на любую жизненную ситуацию всегда есть какая-то шутка или анекдот. И вы даже в самых тяжелых ситуациях находите юморной выход.

– Ну если в тему... Сборная России играет со сборной Украины по футболу. 5:0 ведет Украина на 25-й минуте первого тайма. Штрафной удар, бьет Малиновский. Подходит к мячу, а один из россиян поворачивается к нему спиной, лицом к воротам. Ему говорят: "Что ты делаешь?" – "Вы как хотите, а я хочу гол посмотреть".

– За победу, за Украину. Слава Украине!

– Героям слава!

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