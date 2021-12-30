Бой Усик – Джошуа признали событием года по версии журнала The Ring

Редакция журнала поставила этот поединок в рейтинге выше таких боев: Сауль Альварес – Билли Джо Сондерс, Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер, Сауль Альварес – Калеб Плант и Теренс Кроуфорд – Шон Портер.

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", победу Усика над Джошуа 35% украинцев считают самым большим достижением 2021 года.

Контекст:

В ночь на 26 сентября 2021 года на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн после боя заявил, что боксер захочет провести реванш с Усиком. Такая опция была предусмотрена в контракте на бой. В октябре Джошуа официально инициировал реванш с Усиком. Поединок может состояться в марте 2022 года, отмечал Хирн.

Усик говорил о желании провести реванш с Джошуа на НСК "Олимпийский". Хирн не исключил проведения поединка в Киеве, но отметил, что Великобритания в этом вопросе для него "на первом месте".