"Уже все решено". Усик рассказал о плане завершения боксерской карьеры

"Я постоянно благодарю Бога за все, что он дал мне в этой жизни, – сказал украинский боксер. – Я бы не хотел прямо сейчас говорить о завершении карьеры, но, по правде, уже все решено. Окончательного решения я пока не принял, но план есть".

Контекст:

Усик – заслуженный мастер спорта Украины, является олимпийским чемпионом (2012 год) и абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

В 2019 году украинский боксер заявил о переходе в супертяжелую весовую категорию.

В ночь на 26 сентября 2021 года на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Энтони Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн после боя заявил, что боксер захочет провести реванш с Усиком. Опция реванша была предусмотрена в контракте на бой.

Усик говорил о желании провести реванш с Джошуа на НСК "Олимпийский". Хирн не исключил проведение поединка в Киеве, но отметил, что Великобритания в этом вопросе для него "на первом месте".

34-летний Усик после победы над Джошуа заявил, что не планирует ждать два-три года боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу. "Естественно, очень бы хотелось провести объединительный поединок, потому что в супертяжелой весовой категории этого не было, если не ошибаюсь, около 30 лет. Я хочу драться с тем, у кого будет пояс", – отмечал украинский чемпион.

Титулом чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC владеет британец Тайсон Фьюри. 10 октября он защитил чемпионский пояс в поединке против американца Деонтея Уайлдера.