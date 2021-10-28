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"Уже все решено". Усик рассказал о плане завершения боксерской карьеры

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Усик отметил, что пока не принял окончательного решения о завершении спортивной карьеры
Усик отметил, что пока не принял окончательного решения о завершении спортивной карьеры
Фото: EPA

Украинский чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александр Усик заявил, что уже имеет план завершения спортивной карьеры, но окончательного решения еще не принял. Об этом Усик рассказал в интервью Daily Mail, опубликованном 27 октября.

"Я постоянно благодарю Бога за все, что он дал мне в этой жизни, – сказал украинский боксер. – Я бы не хотел прямо сейчас говорить о завершении карьеры, но, по правде, уже все решено. Окончательного решения я пока не принял, но план есть".

Контекст:

Усик – заслуженный мастер спорта Украины, является олимпийским чемпионом (2012 год) и абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

В 2019 году украинский боксер заявил о переходе в супертяжелую весовую категорию.

В ночь на 26 сентября 2021 года на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Энтони Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн после боя заявил, что боксер захочет провести реванш с Усиком. Опция реванша была предусмотрена в контракте на бой.

Усик говорил о желании провести реванш с Джошуа на НСК "Олимпийский". Хирн не исключил проведение поединка в Киеве, но отметил, что Великобритания в этом вопросе для него "на первом месте".

34-летний Усик после победы над Джошуа заявил, что не планирует ждать два-три года боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу. "Естественно, очень бы хотелось провести объединительный поединок, потому что в супертяжелой весовой категории этого не было, если не ошибаюсь, около 30 лет. Я хочу драться с тем, у кого будет пояс", – отмечал украинский чемпион.

Титулом чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC владеет британец Тайсон Фьюри. 10 октября он защитил чемпионский пояс в поединке против американца Деонтея Уайлдера.

Теги: бокс, Украина, спорт, Александр Усик, реванш, карьера, Энтони Джошуа, интервью
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