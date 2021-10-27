Джошуа о реванше с Усиком: У меня в мыслях только одно – убийство

26 сентября Усик выиграл у Джошуа в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Фото: ЕРА

"Я действительно приехал бы в Украину, если это нужно. Поскольку Усик – чемпион и захочет на этом больше заработать, то будет выбирать место реванша. Но мне все равно, куда ехать", – сказал он.

Джошуа заявил о намерении победить Усика.

"У меня в мыслях только одно – это война, это убийство, это выйти и причинить боль этому парню и вытрясти из него душу до такой степени, чтобы он захотел сдаться", – сказал британский боксер.