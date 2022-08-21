Усик победил Джошуа в тяжелом поединке решением судей. Пояса едут в Украину!

Усик защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у Джошуа в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring – он стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Усик одержал победу раздельным решением судей. Один арбитр отдал победу Джошуа – 113-115, еще две записки судей были в пользу украинца –115-113, 116-112.